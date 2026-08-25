Accord avec City : Romano révèle la décision de la star de Chelsea

·1·Sport
Accord avec City : Romano révèle la décision de la star de Chelsea

Alors que le mercato estival touche à sa fin, l'un des plus gros transferts internes de la Premier League est sur le point de se conclure. L'insider le plus fiable du football mondial, Fabrizio Romano rapporte que le milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernández a donné son accord total pour poursuivre sa carrière à Manchester City».

Le milieu de terrain argentin de 25 ans a accepté l'offre des « Citizens » et est parvenu à un accord sur les conditions personnelles.

Au tour de Chelsea de recevoir l'offre

Après le « feu vert » du joueur, les événements entrent dans la phase des négociations officielles :

  • Requête officielle en préparation : La direction de Manchester Cityprépare les documents finaux pour soumettre une offre officielle sur la table des Londoniens ;

  • Contrat à long terme : Le contrat actuel d'Enzo Fernández avec Chelsea court jusqu'à l'été 2032 . Cela signifie que le club mancunien devra réaliser un investissement financier important pour ce transfert ;

  • De Benfica à Londres : Rappelons que la star argentine a rejoint Stamford Bridge en provenance du Benfica Lisbonne pour une somme record.

Les statistiques d'Enzo à Londres

Vainqueur de la Coupe du Monde 2022 et meilleur jeune joueur avec l'Argentine, Fernández a été l'un des leaders du milieu de terrain des « Blues » :

  • 54 matchs : A disputé un total de 54 matchs officiels toutes compétitions confondues avec Chelsea ;

  • Productivité : Lors de ces rencontres, le milieu de terrain a marqué 15 buts et a délivré 7 passes décisives .

Marescaet son désir de renforcer la créativité et le contrôle du ballon au milieu de terrain font du transfert d'Enzo Fernández l'événement le plus brûlant de cet été.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Comment l'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan se prépare-t-elle pour le voyage au Japon ?Comment l'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan se prépare-t-elle pour le voyage au Japon ?Aujourd'hui, 20:17Lamine Yamal a commencé à vivre avec sa petite amieLamine Yamal a commencé à vivre avec sa petite amieAujourd'hui, 19:32Manchester City entre en scène : que se passe-t-il autour du transfert de Gakpo ?Manchester City entre en scène : que se passe-t-il autour du transfert de Gakpo ?Aujourd'hui, 19:01Le transfert potentiel de Neymar à l'Inter Miami pourrait être une erreur pour la MLSLe transfert potentiel de Neymar à l'Inter Miami pourrait être une erreur pour la MLSAujourd'hui, 18:10Le Milan AC contacte Manchester City pour le transfert de Jack GrealishLe Milan AC contacte Manchester City pour le transfert de Jack GrealishAujourd'hui, 17:15Le Milan AC approche Manchester City pour le transfert de Jack GrealishLe Milan AC approche Manchester City pour le transfert de Jack GrealishAujourd'hui, 16:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane