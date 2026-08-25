Alors que le mercato estival touche à sa fin, l'un des plus gros transferts internes de la Premier League est sur le point de se conclure. L'insider le plus fiable du football mondial, Fabrizio Romano rapporte que le milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernández a donné son accord total pour poursuivre sa carrière à Manchester City».

Le milieu de terrain argentin de 25 ans a accepté l'offre des « Citizens » et est parvenu à un accord sur les conditions personnelles.

Au tour de Chelsea de recevoir l'offre

Après le « feu vert » du joueur, les événements entrent dans la phase des négociations officielles :

Requête officielle en préparation : La direction de Manchester Cityprépare les documents finaux pour soumettre une offre officielle sur la table des Londoniens ;

Contrat à long terme : Le contrat actuel d'Enzo Fernández avec Chelsea court jusqu'à l'été 2032 . Cela signifie que le club mancunien devra réaliser un investissement financier important pour ce transfert ;

De Benfica à Londres : Rappelons que la star argentine a rejoint Stamford Bridge en provenance du Benfica Lisbonne pour une somme record.

Les statistiques d'Enzo à Londres

Vainqueur de la Coupe du Monde 2022 et meilleur jeune joueur avec l'Argentine, Fernández a été l'un des leaders du milieu de terrain des « Blues » :

54 matchs : A disputé un total de 54 matchs officiels toutes compétitions confondues avec Chelsea ;

Productivité : Lors de ces rencontres, le milieu de terrain a marqué 15 buts et a délivré 7 passes décisives .

Marescaet son désir de renforcer la créativité et le contrôle du ballon au milieu de terrain font du transfert d'Enzo Fernández l'événement le plus brûlant de cet été.