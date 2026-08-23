Lors de la 1ère journée de Premier League, le champion en titre Manchester Citya arraché une victoire 2-1 à l'Etihad Stadium contre Bournemouth au terme d'un match intense. Titulaire, notre compatriote Abdukodir Khusanov a rempli un rôle crucial en défense centrale, tout en se décalant parfois sur les côtés.

Le célèbre média britannique spécialisé sur le club mancunien cityxtra.co.uk a évalué individuellement la performance de chaque joueur après ce come-back.

Verdict des experts pour Abdukodir Khusanov : 6/10

Les analystes britanniques ont évalué les actions du défenseur ouzbek comme suit :

Fiabilité et absence d'erreurs : Khusanov a montré une grande stabilité en défense. Il n'a commis aucune erreur majeure durant la rencontre ;

Déconnexion entre les lignes : Les experts ont noté que ce n'était pas le meilleur match d'Abdukodir, soulignant une impression de rupture entre la défense et le milieu de terrain.

Notes des titulaires de City

Le média a évalué les autres joueurs du onze de départ ainsi :

Nico O'Reilly — 7,5/10 (Homme du match) : Le joueur le plus actif sur le terrain. Il a exercé une forte pression offensive tout en étant utile défensivement ;

Marc Guéhi — 7/10 : A évolué dans un rôle inhabituel au milieu de terrain. Malgré un but raté face au but vide, il a égalisé à la 85e minute ;

Joško Gvardiol — 7/10 : Malgré quelques erreurs, il a inscrit le but de la victoire du pied droit à la 90+2e minute ;

Antoine Semenyo — 6,5/10 : Remplaçant Doku sur l'aile gauche, il a multiplié les dribbles et les incursions dangereuses ;

Gianluigi Donnarumma — 6/10 : Non responsable sur le but, il a réalisé une prestation sans faute majeure ;

Rúben Dias — 6/10 : A joué à un niveau moyen et stable aux côtés de Khusanov ;

Phil Foden — 6/10 : Bien qu'il ait eu la confiance du coach, il n'a pas eu un grand impact sur le jeu ;

Elliot Anderson — 6/10 : Actif, mais a dû être remplacé sur blessure ;

Rico Lewis — 5,5/10 : A commis des erreurs de positionnement et est l'un des responsables sur le but encaissé ;

Erling Haaland — 5,5/10 : Malgré ses efforts, il a manqué des occasions très nettes lors d'une journée sans réussite.

Remplaçants et la magie de Cherki

Les joueurs qui ont changé le cours du match en seconde période :