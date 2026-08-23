Oleksandr Usyk a dévoilé les 5 meilleurs boxeurs de notre époque !

La liste du champion ukrainien comprend Crawford, Canelo et trois autres stars

L'ancien champion du monde incontesté, le boxeur ukrainien invaincu Oleksandr Usyk, a dressé sa propre liste des cinq meilleurs boxeurs du monde actuel.

Parmi ses choix figurent les noms les plus célèbres de la boxe professionnelle : Terence Crawford, Shakur Stevenson, Saul « Canelo » Alvarez, Anthony Joshua et Tyson Fury.

Un aspect notable de la liste d'Usyk est qu'elle inclut un boxeur qu'il a déjà affronté sur le ring.

1. Qui sont les meilleurs boxeurs selon Usyk ?

Le champion ukrainien a établi son top 5 comme suit :

Terence Crawford Shakur Stevenson Saul « Canelo » Alvarez Anthony Joshua Tyson Fury

« Il s'agit de Terence Crawford, Shakur Stevenson, Saul “Canelo” Alvarez, Anthony Joshua et Tyson Fury », a déclaré Usyk. Ses propos ont été rapportés par le portail Sport.ua .

2. Les plus grands noms de la liste

Le top 5 choisi par Usyk rassemble des représentants de différentes catégories de poids et écoles de boxe.

Terence Crawford — l'un des boxeurs qui se distingue par sa technique, sa lecture du combat et sa flexibilité tactique.

Shakur Stevenson — un boxeur américain reconnu pour sa défense et son habileté technique.

Saul « Canelo » Alvarez — l'un des champions les plus célèbres de la boxe professionnelle. Le boxeur mexicain a remporté des titres mondiaux dans plusieurs catégories de poids.

Anthony Joshua — double ancien champion du monde des poids lourds.

Tyson Fury — ancien champion du monde des poids lourds et l'un des adversaires les plus célèbres de la carrière professionnelle d'Usyk.

3. Usyk est toujours invaincu

Il est intéressant de noter qu'Usyk ne s'est pas inclus dans sa propre liste.

Le palmarès professionnel du boxeur ukrainien compte 25 victoires . Parmi elles, 16 ont été remportées par KO ou KO technique .

Plus important encore, Usyk n'a jamais subi de défaite au cours de sa carrière professionnelle.

Il a débuté sa carrière dans la boxe professionnelle en novembre 2013 .

4. Des Jeux Olympiques au titre de champion du monde incontesté

Les réalisations d'Usyk ne se limitent pas à la boxe professionnelle.

L'athlète ukrainien est :

champion des Jeux Olympiques de 2012 ;

vainqueur des championnats du monde 2011 ;

vainqueur des championnats d'Europe 2008 .

De plus, Usyk a reçu le titre de Maître émérite des sports d'Ukraine.

5. Le choix d'Usyk relance le débat

La liste des meilleurs boxeurs du monde a toujours été une question subjective. Surtout, il n'est pas facile de comparer des athlètes de différentes catégories de poids dans un seul classement.

C'est pourquoi le choix d'Usyk pourrait susciter des discussions passionnées parmi les fans de boxe.

Cependant, les noms présents dans ce top 5 témoignent du haut niveau de cette liste.

Conclusion

Oleksandr Usyk a choisi comme les cinq meilleurs boxeurs du monde : Terence Crawford, Shakur Stevenson, « Canelo » Alvarez, Anthony Joshua et Tyson Fury.

Le champion ukrainien, qui poursuit sa carrière invaincue, ne s'est pas inclus dans cette liste.

Il est remarquable que le top 5 choisi par Usyk inclue son ancien adversaire chez les poids lourds, Tyson Fury . Cela montre à quel point le champion ukrainien estime ses rivaux.