Le FC Barcelone renonce à honorer ses champions du monde espagnols

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Le FC Barcelone renonce à honorer ses champions du monde espagnols

Le club espagnol du FC Barcelone a officiellement renoncé à son projet d'honorer les huit champions du monde présents dans son effectif. Cette décision a été prise dans un contexte de tensions politiques accrues entre la Catalogne et le gouvernement central espagnol, ainsi que suite aux affrontements entre les supporters et les forces de l'ordre. Selon Goal.com, le club a été contraint d'annuler la cérémonie prévue avant le match de La Liga contre l'Athletic Bilbao à domicile. C'est ce que rapporte Goal.com .

Il s'avère que huit joueurs du FC Barcelone avaient remporté le titre de champion du monde avec l'équipe nationale d'Espagne lors du mondial qui s'est tenu le mois dernier dans le New Jersey. D'autres grands clubs du championnat espagnol avaient déjà honoré leurs joueurs victorieux lors de leurs premiers matchs à domicile de la saison. Cependant, le club catalan a décidé de ne pas organiser cet événement en raison des vives protestations dans le pays.

Conflits politiques et actions policières

La situation s'est envenimée suite aux événements survenus dimanche dernier avant le match contre Elche, remporté largement 5-0. L'usage de la force par les forces de l'ordre contre les supporters du FC Barcelone en déplacement, les passages à tabac et la saisie des drapeaux indépendantistes catalans « Estelada » ont suscité l'indignation publique. Ces violences ont contraint la direction du club à modifier immédiatement les événements prévus avant le match.

Lors d'une conférence de presse tenue mercredi, le président du club, Joan Laporta, a justifié ces changements, soulignant qu'il serait illogique d'organiser une telle célébration dans le climat sociopolitique actuel. Selon lui, la Fédération royale espagnole de football comprend également la décision du club.

La déclaration ferme de Joan Laporta

Joan Laporta a fermement défendu le droit des supporters à afficher le drapeau Estelada, insistant sur le fait que le football doit unir la société et non susciter des confrontations. Selon lui, ce symbole représente la vision du monde de nombreux supporters du FC Barcelone et des Catalans, et fait partie intégrante de la liberté d'expression.

Le dirigeant du club a vivement condamné les actions de la police le week-end dernier et a exigé que les responsables soient sanctionnés. Laporta a déclaré que l'usage disproportionné de la force contre les supporters du FC Barcelone est inacceptable et qu'il exige des mesures strictes concernant tous les incidents.

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Jahongir Tursunov
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