Le correctif de sécurité d'août est disponible pour les flagships Samsung

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Le correctif de sécurité d'août est disponible pour les flagships Samsung

Le géant technologique sud-coréen Samsung a commencé à déployer la dernière mise à jour logicielle pour ses smartphones phares. Selon ixbt.com, le nouveau correctif de sécurité d'août, initialement proposé pour les Galaxy S26, couvre désormais également les modèles des séries Galaxy S24 et Galaxy S25. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Cette mise à jour majeure vise à corriger un total de 56 vulnérabilités de sécurité identifiées dans les versions précédentes du système d'exploitation Android et de l'interface One UI. Ces correctifs réguliers sont essentiels pour protéger les données personnelles des utilisateurs et assurer la stabilité de l'appareil.

Taille de la mise à jour et déploiement régional

Comme le veut la tradition, les utilisateurs en Corée du Sud ont été les premiers à recevoir le nouveau firmware. Plus précisément, la mise à jour destinée aux modèles Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra pèse 559 MB, avec un numéro de version identifié comme S93xNKSSCCZH2.

Un paquet spécial a également été publié pour les smartphones Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra, avec une taille légèrement inférieure de 416 MB. Les propriétaires du modèle Galaxy S25 FE peuvent quant à eux télécharger la mise à jour S731NKSS9BZH2 d'une taille de 312 MB.

Planification logicielle future

Bien que le déploiement du logiciel n'ait commencé qu'en Corée du Sud pour le moment, Samsung devrait le rendre disponible pour les utilisateurs d'autres pays et régions dans les prochains jours. Comme les mises à jour sont généralement effectuées par étapes, elles atteindront bientôt les propriétaires d'autres régions.

Il convient de noter que ce correctif de sécurité d'août ne sera pas la dernière mise à jour logicielle majeure pour ces smartphones. Selon le calendrier de Samsung, les séries Galaxy S24, Galaxy S25 et les modèles Galaxy S25 FE recevront également la mise à jour One UI 9.0 basée sur Android 17 à l'avenir.

SamsungGalaxy S25Galaxy S24One UIAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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