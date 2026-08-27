Octogone contre boxe : Tyson Fury révèle pourquoi il n'aime pas le grappling

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Octogone contre boxe : Tyson Fury révèle pourquoi il n'aime pas le grappling

La légende de la boxe poids lourds Tyson Fury a attiré l'attention des fans de combat avec sa dernière déclaration. L'ancien champion du monde britannique a ouvertement admis ce qui l'attire dans les combats de MMA (arts martiaux mixtes) et pourquoi il n'apprécie pas le grappling classique.

Le « Gypsy King » a également évalué la tendance des combattants de l'octogone à passer aux combats de boxe professionnelle à gros budget.

« C'est intéressant seulement quand ils se frappent au visage » : Fury sur le MMA

Fury a souligné qu'il ne comprenait pas totalement les arts martiaux mixtes, préférant uniquement les échanges de coups intenses en position debout :

« Pour être honnête, je ne connais presque rien au MMA. Ce sport ne m'intéresse que lorsque les combattants sont debout et se frappent au visage.

Mais dès qu'ils vont au sol et commencent à lutter... Je n'aime pas du tout regarder ce genre de situation », a déclaré l'ancien champion.

Le passage des combattants de MMA à la boxe : le nom et la popularité décident de tout

En évoquant le passage des combattants de l'octogone sur le ring selon les règles de la boxe, Fury a souligné que dans ce processus, ce n'est pas le sport lui-même qui prime, mais la marque personnelle de l'athlète :

  • Le facteur popularité : « S'il s'agit de stars bien connues du public qui se sont déjà fait un nom, je pense qu'elles peuvent passer à n'importe quel sport. Car dans ces affrontements, l'essentiel est la réputation et la notoriété du combattant »;

  • Intérêt commercial : Il est une fois de plus confirmé que l'entrée des stars du MMA sur le ring de boxe est principalement liée à des bourses importantes et à des spectacles à grand battage médiatique.

Dernier succès sur le ring

Tyson Fury continue de démontrer une excellente forme physique :

  • Victoire sur Mariusz Wach : Le boxeur britannique est monté sur le ring pour la dernière fois fin juillet, battant son adversaire polonais expérimenté Mariusz Wachpar KO technique au 7e round.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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