Tyson Fury révèle la dépression profonde qui a suivi sa victoire contre Klitschko

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Tyson Fury révèle la dépression profonde qui a suivi sa victoire contre Klitschko

La légende de la boxe mondiale dans la catégorie poids lourds Tyson Fury s'est confié avec émotion sur sa vie après avoir battu Wladimir Klitschko en 2015, mettant fin à 11 ans d'invincibilité de l'Ukrainien et s'emparant de ses ceintures de champion.

Le boxeur britannique a raconté comment, quelques minutes seulement après avoir réalisé son rêve d'enfance, sa vie a perdu tout son sens, le plongeant dans une terrible dépression qui a duré près de trois ans.

« Battre Klitschko était le but de ma vie » : Le sommet du rêve et la chute

Fury a rappelé qu'il s'était fixé pour objectif de battre Klitschko dès son plus jeune âge, et qu'une fois cet exploit accompli, un vide immense s'est installé dans son cœur :

« Quand j'étais enfant, Klitschko était déjà champion et je disais toujours : "Un jour, je battrai ce gars". Tout le monde se moquait de moi. Il a été champion pendant 11 ans, et j'ai dû attendre 3 ans pour obtenir ce combat pour le titre.

Quand je suis enfin monté sur le ring, c'était comme gravir l'Everest. J'ai gagné comme promis, et c'était fini. Je pensais que tout serait incroyable, mais une minute plus tard, tout s'est effondré.

Dès que je suis sorti du ring pour entrer dans les vestiaires, je suis tombé en dépression. Parce que le sens principal de ma vie était de battre Klitschko, et cet objectif a disparu en un instant. En tant que champion, j'avais tout ce que le monde pouvait offrir, mais je voulais mourir chaque jour ».

181 kg, 3 ans de pause et une prière à Dieu

Suite à cette dépression sévère, l'athlète a perdu toute sa forme physique et son poids a atteint 400 livres (181 kg) . Après presque trois ans d'absence sur les rings, personne ne pouvait sortir Fury de cet état :

  • Un moment de vie ou de mort : « Puis un jour, il s'est passé quelque chose : je me suis mis à genoux et j'ai supplié Dieu. Allongé sur le sol de ma chambre, j'ai pleuré. J'ai prié : "Je ne peux plus le faire seul. Tu dois m'aider. Ramène-moi à la boxe" »;

  • Un soulagement miraculeux : « J'avais l'impression d'être resté au sol pour l'éternité, mais en réalité, cela n'a duré que 10 minutes. Pourtant, quand je me suis levé, c'était comme si le poids du monde entier avait quitté mes épaules. J'ai immédiatement crié à ma femme Paris : "Demain, nous commençons la mission de retrouver ma forme !" ».

C'est ainsi que Tyson Fury, surnommé le « Gypsy King », a surmonté l'épreuve la plus difficile de sa vie, est revenu au sport et a reconquis le titre mondial.

Pourquoi la plus grande victoire ne résout-elle pas tous les problèmes ?

L'histoire de Tyson Fury concernant Klitschko dépasse le cadre du sport. Elle montre à quel point il peut être dangereux de lier toute sa vie à un seul objectif.

Fury a réalisé le rêve qu'il poursuivait depuis l'enfance, est devenu champion du monde et a battu Klitschko. Mais après cette immense victoire, une nouvelle question l'a accueilli : « Et maintenant ? »

C'est précisément cette question qui a déclenché la période la plus sombre de sa vie. Puis, un nouvel objectif — se reconstruire et revenir sur le ring — est devenu la prochaine grande mission de Tyson Fury.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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