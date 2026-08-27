Le lauréat du Ballon d'Or restera-t-il à Paris ? Le PSG prépare un accord sensationnel avec Dembélé !

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Le lauréat du Ballon d'Or restera-t-il à Paris ? Le PSG prépare un accord sensationnel avec Dembélé !

La direction du Paris Saint-Germain et le leader de l'attaque Ousmane Dembélépoursuivent des négociations actives pour prolonger le séjour du joueur au sein du club parisien. C'est ce qu'a rapporté le célèbre insider français Fabrice Hawkins. Selon la source, les discussions officielles entre la direction du géant parisien et l'ailier français de 29 ans durent depuis plusieurs mois et une conclusion est attendue prochainement.

Un nouveau contrat jusqu'en 2029 ou 2030 : le plan de la direction du PSG

Le processus de renouvellement du contrat comprend plusieurs détails importants :

Contrat actuel et nouvelle offre :

  • L'accord actuel de Dembélé avec le PSG court jusqu'à l'été 2028. Cependant, les dirigeants du club proposent un nouveau contrat longue durée pour garder l'attaquant jusqu'à l'été 2029 ou 2030 ; Optimisme à Paris : Malgré la durée des négociations, la confiance au sein du PSG est très élevée quant à la conclusion rapide d'un accord officiel.

  • 104 points en 138 matchs et le Ballon d'Or 2025 Depuis son transfert du FC Barcelone à Paris à l'été 2023, Ousmane Dembélé a atteint le sommet de sa carrière :

Statistiques impressionnantes :

L'ailier a disputé un total de

  • 138 matchs officiels sous le maillot du PSG, marquant 61 buts et délivrant 43 passes décisives ; Reconnaissance mondiale : Le moment fort de sa carrière a eu lieu en 2025, lorsque Dembélé a été sacré meilleur joueur du monde grâce à ses performances fantastiques avec le club parisien, remportant le Ballon d'Or.

  • Les propriétaires du PSG continuent de voir en cette star mondiale le leader incontesté de leur projet à long terme. Futbolchining karyerasidagi eng porloq voqelik 2025 yilda sodir bo'ldi — Dembele aynan Parij klubidagi ko'rsatgan fantastik o'yini evaziga dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb topilib, «Oltin to'p» (Ballon d'Or) sohibiga aylandi.

PSJ xo'jayinlari jahon futbolining bosh yulduzini jamoaning uzoq muddatli loyihasidagi asosiy yetakchi sifatida ko'rishda davom etmoqda.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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