Sensation insolite dans le monde des échecs : un adolescent de 15 ans bat Magnus Carlsen !

Indien, Vandan Alankar Savay, 15 ans, a réalisé une performance sensationnelle dans le monde des échecs. Le jeune talent Chess.com a battu l'un des meilleurs joueurs du monde, Magnus Carlsen, lors du tournoi de blitz Titled Tuesday sur la plateforme.

Le plus curieux, c'est que pour le jeune joueur, cette victoire n'a pas semblé être un événement mondial. Après avoir battu Carlsen, il n'a ni fêté l'exploit ni vanté sa performance sur les réseaux sociaux.

Quelques heures plus tard, ses parents ont découvert une vérité inattendue.

La légende des échecs a abandonné au 50e coup

Vandan Alankar Savay a affronté Magnus Carlsen lors du tournoi Titled Tuesday. Pour le jeune joueur, ce n'était pas une partie ordinaire.

Son adversaire est l'une des plus grandes stars des échecs mondiaux.

Malgré cela, le joueur de 15 ans n'a pas paniqué et a battu Carlsen au 50e coup lors d'une partie intense.

Ce résultat a suscité un grand intérêt parmi les fans d'échecs.

Un joueur de 15 ans a battu le grand maître numéro 1 mondial. Mais il n'a même pas eu le temps de célébrer cette victoire.

L'événement le plus intéressant s'est produit après la victoire

Il n'est pas difficile d'imaginer ce que la plupart des gens feraient après une telle victoire.

Publier sur les réseaux sociaux, le dire à ses amis, fêter la victoire...

Mais Vandan a agi d'une manière totalement différente.

Il venait de rentrer de tournois en Europe et était très fatigué. Après avoir disputé quatre parties au tournoi Titled Tuesday, il a simplement dit à ses parents qu'il était épuisé.

Puis il est allé dans sa chambre et s'est endormi.

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Ses parents ont découvert la vérité plus tard

Pour le jeune joueur, la journée s'était terminée comme d'habitude.

Mais ses parents ont décidé plus tard de vérifier son profil Chess.com C'est là qu'ils ont découvert un résultat inattendu.

Leur fils avait battu l'un des joueurs les plus célèbres et les plus forts de l'histoire des échecs : Magnus Carlsen.

Le plus surprenant est que Vandan n'en a même pas parlé à ses parents.

Il a simplement dit qu'il était fatigué et est allé dormir.

Pourquoi cette victoire est-elle un événement si important ?

Battre Magnus Carlsen est un résultat majeur pour n'importe quel joueur. Surtout quand un joueur de seulement 15 ans y parvient, l'attention est décuplée.

Au blitz, la pression du temps, les décisions rapides et le coût de chaque erreur sont très élevés.

Vandan a su profiter de sa chance dans ces conditions face à une star mondiale expérimentée.

La plus grande leçon de cette victoire : un calme inattendu

L'aspect le plus intéressant de cette victoire sensationnelle n'est peut-être pas le score lui-même.

Un joueur de 15 ans a battu Magnus Carlsen.

Mais après cet événement, son premier projet n'était pas de donner des interviews, de faire la fête ou de se vanter.

Il s'est simplement endormi.

Ses parents n'ont découvert la victoire sensationnelle de leur fils sur la légende des échecs que pendant qu'il dormait.

Ainsi, la victoire de Vandan Alankar Savay sur Magnus Carlsen est devenue un événement qui a attiré l'attention du monde des échecs non seulement par son résultat, mais aussi par son attitude totalement calme face à la victoire.