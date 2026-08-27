Proposition inattendue lors de funérailles : un prêtre demande la main de la fille du défunt

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Proposition inattendue lors de funérailles : un prêtre demande la main de la fille du défunt

Un incident inhabituel survenu en Afrique du Sud en mai 2022 a suscité un grand émoi sur Internet. Lors des funérailles, un prêtre a demandé la main de la fille du défunt devant le cercueil de son père.

Alors que la cérémonie d'adieu au défunt était en cours, le prêtre s'est approché de manière inattendue de la fille du défunt.

Il lui a fait une demande en mariage, qu'elle a acceptée.

Ce qui a le plus surpris, c'est que cette demande ait été faite précisément pendant les funérailles, devant le cercueil. Le prêtre a affirmé avoir vu la jeune femme en grande détresse après la perte de son père et avoir voulu lui offrir du réconfort dans ce moment difficile.

Cependant, son geste n'a pas été accueilli de la même manière par le public.

Après la diffusion des images sur Internet, de nombreux utilisateurs ont qualifié le comportement du prêtre d'étrange et totalement inapproprié pour la situation.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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