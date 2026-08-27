Amiran Sardarov a perdu 3 millions de dollars : le prix de l'impréparation face au succès

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Amiran Sardarov a perdu 3 millions de dollars : le prix de l'impréparation face au succès

À une époque, presque personne ne le connaissait. Il a écrit des livres, tenté de lancer divers sites web et boutiques en ligne, mais plusieurs de ses projets n'ont pas rapporté les revenus escomptés.

Puis, tout a basculé en un instant.

Amiran Sardarov a lancé le projet « Dnevnik Xacha » sur YouTube, et ce simple blog vidéo lui a rapidement apporté une large audience, des revenus élevés et de vastes opportunités.

Mais le succès rapide avait un revers. Selon les propres déclarations de Sardarov, il a perdu environ 3 millions de dollars en deux ans.

Et si le problème n'était pas de gagner de l'argent, mais de ne pas être prêt à le gérer ?

1. Un succès fulgurant après plusieurs échecs

Avant de réussir sur Internet, Amiran Sardarov avait déjà travaillé sur divers projets.

Il a écrit des livres et tenté de créer des sites et des boutiques en ligne. Mais ces efforts n'ont pas tous porté leurs fruits.

C'est alors qu'il s'est tourné vers YouTube.

Au début, « Dnevnik Xacha » était un simple blog vidéo sur le quotidien. Sardarov filmait sa vie à Moscou, ses amis, ses aventures quotidiennes et diverses situations amusantes avec une caméra GoPro pour son public.

Le format a rapidement séduit les spectateurs.

2. La chaîne a grandi, les revenus ont explosé

« Dnevnik Xacha » a rapidement rassemblé une audience massive.

Avec la popularité de la chaîne, les revenus publicitaires ont augmenté. De plus, ses autres projets, y compris ses livres, ont commencé à mieux se vendre grâce à cette nouvelle audience.

Celui que personne ne connaissait autrefois possédait désormais :

  • une large audience ;

  • des revenus élevés ;

  • de nouvelles opportunités commerciales ;

  • une grande popularité et une influence.

À première vue, tout semblait être le succès dont on rêve.

Mais l'argent ne s'accompagne pas toujours d'une préparation financière adéquate.

3. 3 millions de dollars perdus en deux ans

Sardarov a révélé plus tard avoir perdu environ 3 millions de dollars.

C'est ici que commence la leçon principale de cette histoire.

Le problème n'est pas seulement de gagner de l'argent. Lorsque les revenus augmentent brusquement, les gérer exige des compétences spécifiques.

Beaucoup, face à de gros revenus, pensent que cela durera toujours. Les dépenses augmentent, le mode de vie change, et le flux d'argent semble éternel.

Cependant, certaines sources de revenus peuvent diminuer ou disparaître avec le temps.

Une chance ponctuelle ne signifie pas une sécurité financière à vie.

4. Que ne faut-il pas oublier quand l'argent afflue ?

Lorsqu'un revenu important apparaît, la tâche la plus importante n'est pas seulement de dépenser plus, mais de s'adapter à une nouvelle réalité financière.

Pour cela, les principes suivants sont essentiels :

Que faire ?

Pourquoi est-ce important ?

Contrôler les dépenses

Pour éviter que les dépenses ne deviennent incontrôlables avec l'augmentation des revenus

Épargner une partie des revenus

Pour assurer une stabilité financière en période de baisse de revenus

Créer des actifs durables

Pour ne pas dépendre d'une seule source

Évaluer les risques

Chaque décision prise avec beaucoup d'argent peut coûter cher

Ne pas considérer le revenu comme permanent

Car le succès d'aujourd'hui ne garantit pas celui de demain

5. La plus grande leçon : le succès nécessite aussi une préparation

Beaucoup de gens se préparent au succès : ils étudient, travaillent, acquièrent de nouvelles compétences.

Mais peu de gens se préparent à ce qu'il faut faire une fois le succès arrivé.

Si les revenus augmentent soudainement, de nouvelles questions se posent :

  1. Combien de temps cet argent va-t-il durer ?

  2. Si mes revenus diminuent demain, quel sera mon mode de vie ?

  3. Quelle part de mes revenus est mise en réserve ?

  4. Quelle part est investie dans des actifs pour l'avenir ?

  5. Est-ce que je profite de la chance ou est-ce la chance qui me contrôle ?

Répondre à ces questions à temps définit la prochaine étape du succès financier.

La chance apporte l'argent, la préparation le conserve

L'histoire d'Amiran Sardarov montre clairement une chose : gagner beaucoup d'argent et le conserver longtemps sont deux tâches différentes.

Dans la première, la chance, une idée ou le bon timing peuvent jouer un rôle décisif. Dans la seconde, la discipline, le calcul et un plan à long terme sont plus importants.

La chance peut vous ouvrir la porte à de grandes opportunités. Mais le résultat dépend de votre préparation à saisir ces opportunités.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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