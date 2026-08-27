L'intelligence artificielle a aidé des chirurgiens à retirer avec succès une tumeur cérébrale

Au Royaume-Uni, la tumeur du premier patient ayant subi une opération du cerveau assistée par l'intelligence artificielle a été retirée avec succès. Une tumeur de 11 millimètres a été détectée dans l'hypophyse de Rhys Hibbert, âgé de 48 ans.

Pendant l'intervention chirurgicale, le système d'intelligence artificielle a surveillé le processus en temps réel.

Il a aidé les médecins à identifier des structures particulièrement délicates et importantes. Le système a notamment permis de :

identifier les vaisseaux sanguins cruciaux ;

repérer les structures responsables de la vision ;

fournir des informations supplémentaires aux médecins pendant l'opération. Comme l'hypophyse est située à la base du cerveau, les vaisseaux sanguins et les structures liées à la vision qui l'entourent nécessitent une prudence particulière lors de l'intervention.

La capacité de l'intelligence artificielle à afficher les structures anatomiques importantes en temps réel peut constituer un outil d'assistance supplémentaire pour les chirurgiens. L'opération de Rhys Hibbert est l'un des exemples montrant que l'intelligence artificielle s'intègre de plus en plus dans les processus médicaux pratiques.