Xiaomi présente son premier smartphone avec une batterie de 10 000 mAh

Xiaomi a lancé sur le marché japonais le Redmi Note 17 Pro Max 5G, le premier smartphone de son histoire équipé d'une batterie massive de 10 000 mAh. Selon ixbt.com, les ingénieurs ont réussi à maintenir une épaisseur de 8,57 mm et un poids de 229,5 grammes tout en offrant cette capacité record. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Capacités techniques et performances

Le nouveau smartphone est propulsé par le processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 et fonctionne sous la dernière version du système d'exploitation Android 16. L'appareil prend en charge la technologie de charge rapide 100 W ainsi que la charge inversée jusqu'à 27 W, permettant de recharger d'autres gadgets.

Le modèle est doté d'un écran OLED de 6,83 pouces affichant une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'appareil photo principal intègre des capteurs de 50 et 8 mégapixels, tandis que la caméra frontale offre une résolution de 32 mégapixels.

Protection et support à long terme

Le fabricant a accordé une attention particulière à la sécurité et à la stabilité de l'appareil. Le boîtier est certifié IP68 pour une protection totale contre la poussière et l'humidité. De plus, Xiaomi promet six ans de mises à jour de sécurité pour ce smartphone.

Dans le cadre d'une offre promotionnelle initiale au Japon, le Redmi Note 17 Pro Max est vendu au prix de 69 980 yens (environ 440 dollars). Cette offre spéciale est valable jusqu'au 14 octobre de cette année.

Le modèle plus abordable Redmi 17 4G

Lors de la présentation, Xiaomi a également dévoilé le smartphone plus abordable Redmi 17 4G. Cet appareil est équipé d'un processeur MediaTek Helio G91 Ultra, d'une batterie de 7500 mAh et d'un chargeur de 45 W.

Ce modèle dispose d'un écran HD+ de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d'un capteur principal de 50 mégapixels et d'une caméra frontale de 8 mégapixels. Le prix de la version avec 4/128 GB de RAM et de stockage est fixé à 29 980 yens (environ 190 dollars).