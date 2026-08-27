Résultat inattendu : Détails du choc entre les invaincus Tszyu et Mahoney

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Résultat inattendu : Détails du choc entre les invaincus Tszyu et Mahoney

Deux étoiles invaincues de la boxe professionnelle australienne — Nikita Tszyu (12-0-1, 10 KO) et Ben Mahoney (17-0-2, 9 KO) ont conclu leur combat principal sur un résultat inattendu. Dans cet affrontement intense et sanglant de 12 rounds, les juges ont été divisés et, au final, un match nul a été prononcé.

Les cartes des juges se présentaient comme suit : 117-111, 113-115, 114-114.

Coupure à l'œil et coup interdit : Le drame du combat

Au cours du duel, les deux boxeurs ont fait face à des épreuves difficiles :

  • Blessure au 3e round : Au troisième round, un choc accidentel de têtes a provoqué une profonde coupure au-dessus de l'œil droit de Nikita Tszyu, et le combat s'est poursuivi dans un bain de sang ;

  • 9e round et interruption : Au neuvième round, Ben Mahoney a porté un coup interdit sous la ceinture. L'arbitre a dû arrêter le combat pour accorder à Tszyu du temps supplémentaire pour récupérer.

Choc des styles : Défense et coups au corps

Pendant les 12 rounds sur le ring, deux styles tactiques différents ont été observés :

  • Contre-attaques de Mahoney : Ben Mahoney a principalement boxé en reculant, misant sur la défense et se concentrant sur des contres précis à la tête de Tszyu ;

  • Pression et corps à corps de Tszyu : Nikita Tszyu, fidèle à son habitude, a exercé une pression agressive constante, tentant d'épuiser Mahoney avec de lourds coups au corps.

Y aura-t-il une revanche ? Déclarations d'après-combat

Après le combat, les réactions des boxeurs concernant une revanche étaient divergentes :

  • Ben Mahoney : « Je suis prêt à 100 % pour une revanche et je la veux », a-t-il déclaré, se montrant ouvert à un second duel ;

  • Nikita Tszyu : Nikita, fils du célèbre Kostya Tszyu, n'a pas encore pris de décision ferme concernant une revanche et s'est abstenu de faire une déclaration officielle.

Bien que la série d'invincibilité des deux boxeurs soit préservée, ce drame sur le ring a considérablement accru l'intérêt pour une revanche.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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