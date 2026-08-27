«Une star de la boxe amateur aux États-Unis» : La presse britannique révèle les nouveaux projets du boxeur ouzbek

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«Une star de la boxe amateur aux États-Unis» : La presse britannique révèle les nouveaux projets du boxeur ouzbek

L'une des étoiles montantes de la boxe ouzbèke, champion du monde en titre sous l'égide de World Boxing, Javohir Ummataliyev a mis le cap outre-Atlantique pour entamer son entraînement aux États-Unis. C'est ce qu'a rapporté la prestigieuse publication britannique Boxing Media dans un récent article.

Dans une vidéo spéciale publiée sur les réseaux sociaux du média, on peut voir le boxeur ouzbek de 21 ans s'entraîner avec une intensité remarquable dans l'une des salles de boxe américaines modernes, se préparant sérieusement pour ses prochains combats décisifs.

«Une star de la boxe amateur aux États-Unis» : Reconnaissance internationale et titres

Javohir Ummataliyev a déjà attiré l'attention de la communauté mondiale de la boxe grâce à ses succès sur le ring amateur :

  • Championnat du monde et Coupe du monde : Le talentueux boxeur a remporté la médaille d'or aux championnats du monde de World Boxing en 2025, et a également décroché le titre lors de la prestigieuse Coupe du monde organisée en Chine ;

  • Une finale acharnée : Lors de la finale de la Coupe du monde en Chine, Ummataliyev s'est imposé à l'unanimité des juges face au Kazakh Sabirjan Akqaliqov au terme d'un combat intense et disputé.

Parcours professionnel et contrat avec Frank Warren

Le jeune boxeur a déjà prouvé son immense potentiel sur la scène professionnelle :

  • Deux combats, deux succès : Après avoir battu l'Azerbaïdjanais Rahim Aliyev le 28 novembre 2025 à Tcheliabinsk, en Russie, il a mis KO le Polonais Damian Drabik le 9 mai à la célèbre «Co-Op Live Arena» de Manchester, en Angleterre ;

  • Le projet Queensberry : Suite à ces exploits, le boxeur ouzbek a signé un contrat officiel avec la Grande-Bretagneet sa célèbre société de promotion, Queensberry Promotions ainsi qu'avec son fondateur, le célèbre promoteur Frank Warren .

De Tachkent aux salles américaines : De grandes ambitions

Avant de partir outre-Atlantique, Javohir Ummataliyev avait suivi une préparation rigoureuse à Tachkent, au sein de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, sous la direction de l'expert renommé Akmal Hasanov .

Désormais, travailler avec les meilleurs partenaires d'entraînement et entraîneurs américains devrait constituer un tremplin essentiel pour Ummataliyev dans sa conquête des sommets de la boxe professionnelle.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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