Le logiciel One UI 9 est en cours de préparation pour le Samsung Galaxy S23 Ultra

Le géant technologique sud-coréen Samsung a commencé à travailler sur la mise à jour logicielle de ses anciens modèles phares. Selon ixbt.com, la nouvelle version du firmware One UI 9 pour le smartphone Galaxy S23 Ultra, vieux de trois ans, est apparue sur les serveurs internes de l'entreprise. Bien que le fabricant n'ait pas encore officiellement annoncé le lancement d'un programme bêta public pour ces appareils, le début des tests ravira naturellement les utilisateurs de ce flagship. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Le nouveau logiciel détecté sur les serveurs internes est identifié par les builds de test S918BXXUAZZHI, S918BOXMAZZHI et S918BXXUAGZHI. Ces numéros indiquent qu'ils sont spécifiquement destinés au modèle Galaxy S23 Ultra. Les experts soulignent que cette étape montre que Samsung a commencé le processus d'adaptation de ses modèles phares sortis en 2023 aux exigences du futur système d'exploitation.

Nouveau firmware et ses caractéristiques

Actuellement, la version bêta officielle de One UI 9, basée sur Android 17, n'est disponible que pour la toute dernière série de smartphones Galaxy S26. L'entreprise prévoit d'étendre progressivement les tests du nouveau système d'exploitation, mais n'a pas encore fourni d'informations précises sur la date à laquelle ce programme atteindra les appareils de la gamme Galaxy S23.

Néanmoins, l'apparition des premières versions de test sur les serveurs signifie que le processus est entré dans une phase active. Habituellement, Samsung accorde une attention particulière à la fourniture de nouvelles fonctionnalités et de correctifs de sécurité à ses modèles avancés des années précédentes. Les utilisateurs du Galaxy S23 Ultra devraient pouvoir participer aux tests bêta publics dans les mois à venir.