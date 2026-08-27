Le logiciel One UI 9 est en cours de préparation pour le Samsung Galaxy S23 Ultra

·3·Technologie
Le logiciel One UI 9 est en cours de préparation pour le Samsung Galaxy S23 Ultra

Le géant technologique sud-coréen Samsung a commencé à travailler sur la mise à jour logicielle de ses anciens modèles phares. Selon ixbt.com, la nouvelle version du firmware One UI 9 pour le smartphone Galaxy S23 Ultra, vieux de trois ans, est apparue sur les serveurs internes de l'entreprise. Bien que le fabricant n'ait pas encore officiellement annoncé le lancement d'un programme bêta public pour ces appareils, le début des tests ravira naturellement les utilisateurs de ce flagship. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Le nouveau logiciel détecté sur les serveurs internes est identifié par les builds de test S918BXXUAZZHI, S918BOXMAZZHI et S918BXXUAGZHI. Ces numéros indiquent qu'ils sont spécifiquement destinés au modèle Galaxy S23 Ultra. Les experts soulignent que cette étape montre que Samsung a commencé le processus d'adaptation de ses modèles phares sortis en 2023 aux exigences du futur système d'exploitation.

Nouveau firmware et ses caractéristiques

Actuellement, la version bêta officielle de One UI 9, basée sur Android 17, n'est disponible que pour la toute dernière série de smartphones Galaxy S26. L'entreprise prévoit d'étendre progressivement les tests du nouveau système d'exploitation, mais n'a pas encore fourni d'informations précises sur la date à laquelle ce programme atteindra les appareils de la gamme Galaxy S23.

Néanmoins, l'apparition des premières versions de test sur les serveurs signifie que le processus est entré dans une phase active. Habituellement, Samsung accorde une attention particulière à la fourniture de nouvelles fonctionnalités et de correctifs de sécurité à ses modèles avancés des années précédentes. Les utilisateurs du Galaxy S23 Ultra devraient pouvoir participer aux tests bêta publics dans les mois à venir.

SamsungGalaxy S23 UltraOne UI 9AndroidTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le correctif de sécurité d'août est disponible pour les flagships SamsungLe correctif de sécurité d'août est disponible pour les flagships SamsungAujourd'hui, 09:56Apple bloque l'installation d'applications supprimées sur iPhoneApple bloque l'installation d'applications supprimées sur iPhoneAujourd'hui, 02:58La lampe torche des Google Pixel 11 Pro affaiblie par une nouvelle fonctionnalitéLa lampe torche des Google Pixel 11 Pro affaiblie par une nouvelle fonctionnalitéAujourd'hui, 02:20Des scientifiques ont créé une batterie quantique se rechargeant en femtosecondesDes scientifiques ont créé une batterie quantique se rechargeant en femtosecondesAujourd'hui, 01:58Possibilité de contrôler un PC Windows depuis des appareils AndroidPossibilité de contrôler un PC Windows depuis des appareils AndroidAujourd'hui, 01:27Apple annonce officiellement la date de sa prochaine présentationApple annonce officiellement la date de sa prochaine présentationAujourd'hui, 00:59
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Kawasaki prépare la production en série de son robot quadrupède Corleo
Kawasaki prépare la production en série de son robot quadrupède Corleo