Raphinha, le nouveau « numéro 9 » ? Flick révèle tous les secrets après la victoire !

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Raphinha, le nouveau « numéro 9 » ? Flick révèle tous les secrets après la victoire !

Le FC Barcelone a entamé la saison par une victoire convaincante 2-0 à domicile contre l'Athletic Bilbao lors de la 1ère journée de La Liga. Après la rencontre, l'entraîneur catalan Hansi Flick s'est confié au journal Marca sur les détails du match, les occasions créées et les nouveaux rôles des joueurs.

Le technicien allemand s'est déclaré satisfait de la performance de l'équipe, soulignant particulièrement l'équilibre tactique entre l'attaque et la défense.

Raphinha est-il le nouveau numéro 9 ?

Hansi Flick a évoqué les mouvements de l'ailier brésilien Raphinha en tant que « faux neuf » ou avant-centre :

  • Adaptabilité et pressing : « Je ne sais pas si Raphinha est le meilleur numéro 9, mais dans mon plan, peu importe sa position, il est important que les consignes fonctionnent. Grâce à son activité incessante, ses courses tranchantes dans les espaces sans ballon et son pressing sur l'adversaire, ce rôle lui convient parfaitement », a déclaré Flick.

  • Efficacité devant le but : « Nous savons exactement comment attaquer et nous avons fait un excellent match aujourd'hui. Nous avons créé de nombreuses occasions dangereuses, mais nous n'avons marqué que deux buts. À 1-0, nous avons manqué de sang-froid dans certaines situations, mais ne pas avoir encaissé de but est notre plus grande réussite. »

« Il m'a impressionné » — Éloges sur Espart

L'entraîneur a salué le talent du jeune Espart, auteur d'une prestation brillante sur le flanc gauche :

  • Technique et polyvalence : Espart a été très solide non seulement en attaque, mais aussi dans le repli défensif ;

  • Un joueur de classe mondiale : « Aujourd'hui, son jeu sur l'aile gauche m'a vraiment impressionné. C'est un joueur de classe mondiale. Comme nous tous, il a une grande marge de progression, mais il est déjà un joueur fantastique », a souligné Hansi Flick.

Le FC Barcelone entame la nouvelle saison de La Liga avec une victoire solide et de nouveaux schémas tactiques.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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