Triomphe historique en LDC : Ilham Aliyev alloue 2,9 millions de dollars au club Sabah

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Triomphe historique en LDC : Ilham Aliyev alloue 2,9 millions de dollars au club Sabah

Un événement historique majeur a marqué le football azerbaïdjanais. Le club Sabah a décroché pour la première fois de son histoire une qualification pour la phase de ligue de la compétition de clubs la plus prestigieuse d'Europe : l'UEFA Champions League. Ce résultat exceptionnel a été salué au plus haut niveau de l'État.

Le Président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a signé un décret spécial visant à soutenir financièrement et à encourager le club de football Sabah.

Prime présidentielle de 5 millions de manats

Conformément au document officiel signé :

  • Source de financement : Les fonds ont été alloués sur le fonds de réserve du Président de la République d'Azerbaïdjan, prévu dans le budget de l'État pour 2026 ;

  • Montant : Un total de 5 millions de manats a été alloué au club ;

  • Équivalent en devises : Cette somme représente environ 2,9 millions de dollars américains au taux de change actuel ;

  • Objectif : Ces fonds serviront à soutenir la participation réussie du club sur la scène internationale, à renforcer sa base matérielle et technique, et à préparer les confrontations face aux meilleures équipes européennes.

Les premiers pas de Sabah sur la scène européenne

Pour la première fois de son histoire, le club participera à la nouvelle phase de ligue de l'UEFA Champions League :

  • Début historique : Sabah est devenu l'un des rares clubs de l'histoire du football azerbaïdjanais à atteindre la phase principale de la LDC ;

  • Adversaires connus : Suite au tirage au sort officiel tenu hier, l'équipe connaît désormais tous ses adversaires pour la phase de ligue et se prépare à affronter les grands noms du continent.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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