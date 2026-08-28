Une tumeur cérébrale retirée pour la première fois lors d'une opération assistée par l'IA

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Une tumeur cérébrale retirée pour la première fois lors d'une opération assistée par l'IA

Au Royaume-Uni, des médecins ont utilisé l'intelligence artificielle en temps réel lors d'une opération pour retirer une tumeur cérébrale. Il s'agit de la première application de cette technologie en neurochirurgie sur un patient vivant.

Une tumeur bénigne de 11 millimètres a été détectée sur la glande pituitaire de Rhys Hibbert, âgé de 48 ans. Située près des nerfs optiques et de vaisseaux sanguins vitaux, elle menaçait sa vision.

Pendant l'opération, l'IA a analysé en direct les images de la caméra endoscopique, aidant les chirurgiens à identifier les nerfs critiques, les vaisseaux sanguins et les zones à risque. Le chirurgien a pris toutes les décisions.

Le système a été entraîné sur des centaines de vidéos d'opérations hypophysaires antérieures. Après l'intervention, il a été rapporté que la vision de M. Hibbert s'était considérablement améliorée.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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