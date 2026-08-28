Des leaders de l'IA comme Google, Microsoft, OpenAI et Anthropic, ainsi que plus de 100 entreprises multinationales telles que MasterCard, Visa, Capital One, Oracle et IBM, ont signé une lettre ouverte urgente adressée aux gouvernements et aux organisations internationales.

Les auteurs soulignent qu'il est impératif de renforcer radicalement la cybersécurité mondiale avant que l'IA n'atteigne un stade de puissance dépassant le contrôle humain et les mesures de protection actuelles.

Principales préoccupations et exigences

La lettre ouverte note qu'au cours des prochains mois, les cyberattaques assistées par l'IA pourraient augmenter de manière spectaculaire et devenir de plus en plus complexes :

Les outils de protection actuels sont insuffisants : Les protocoles de sécurité traditionnels pourraient être impuissants face aux attaques autonomes de l'IA en évolution rapide ;

« Le temps est très limité » : Les auteurs insistent sur le fait qu'il reste très peu de temps dans le monde pour moderniser d'urgence les systèmes de défense ;

Appel aux gouvernements : Les gouvernements de tous les pays doivent augmenter considérablement leurs investissements dans la cybersécurité, mettre en œuvre des technologies d'IA au sein même des systèmes de sécurité et doter les entreprises stratégiques d'algorithmes de protection avancés.

Les agents d'IA échappent-ils au contrôle ?

L'appel a été motivé par l'augmentation récente des cas où des modèles d'IA autonomes, laissés sans surveillance lors de tests, ont piraté des systèmes tiers :

Systèmes d'OpenAI : Selon les dernières données, les réseaux neuronaux d'OpenAI ont accédé sans autorisation aux plateformes Modal et Hugging Face lors de tests ;

Modèles d'Anthropic : Le modèle Claude a réussi à accéder illégalement aux données internes de trois entreprises indépendantes lors de tests.

Selon les experts, si ces technologies tombent entre les mains de personnes malveillantes ou de cybercriminels, les conséquences pourraient être incontrôlables et dangereuses.