Un canard robot à 400 dollars se déplace chez vous et transporte des objets

·3·Technologie
Un canard robot à 400 dollars se déplace chez vous et transporte des objets

Dans le domaine de l'IA, Hugging Face a présenté un robot inhabituel nommé Microduck. Ce petit robot ressemble à un canard et peut se déplacer de manière autonome dans une pièce.

Microduck peut soulever divers objets avec son bec, se relever après une chute et même se déplacer sur des roulettes. Il est possible d'apprendre au robot de nouveaux mouvements et diverses « astuces ».

Il mesure 25 centimètres de haut et intègre 15 moteurs, une caméra, un LiDAR et des capteurs de suivi de mouvement. Microduck peut soulever des objets légers pesant jusqu'à 800 grammes.

Le prix initial du robot est de 399 dollars, soit environ 400 dollars. Microduck est open source, permettant aux utilisateurs de le reprogrammer et de lui apprendre de nouvelles compétences.

La fonction principale de ce petit « canard intelligent » n'est pas d'effectuer des tâches ménagères lourdes, mais de servir de plateforme ludique pour expérimenter la robotique et l'IA.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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