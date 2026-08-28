Tournoi de Shanghai : La star chinoise a-t-elle trouvé les faiblesses d'Umar Nurmagomedov ?

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Tournoi de Shanghai : La star chinoise a-t-elle trouvé les faiblesses d'Umar Nurmagomedov ?

L'un des combattants les plus dangereux de la catégorie poids coq de l'UFC, le Chinois Song Yadong, a révélé ses plans et son processus de préparation avant son affrontement crucial contre la star russe invaincue Umar Nurmagomedov.

Ce combat principal le 29 août qui se déroulera à Shanghai, en Chine, UFC Fight Night 286 aura lieu dans le cadre du tournoi.

La plus grande opportunité pour la ceinture de champion

Le combattant chinois est fermement convaincu qu'une victoire sur Umar lui offrira directement un combat pour le titre de champion :

  • La force et la motivation de l'adversaire : « Tout le monde sait qu'Umar est l'un des combattants les plus forts de la division. Si je le bats, l'UFC me donnera certainement un combat pour le titre. J'ai une confiance totale en moi et je ne doute pas de ma victoire dans ce duel », a déclaré Yadong ;

  • La meilleure période de sa carrière : « C'est le moment idéal pour moi, je suis au sommet de ma forme. J'ai affronté de nombreux combattants de haut niveau au cours de ma carrière et j'ai acquis une grande expérience. Je suis prêt à tous les niveaux pour l'affrontement contre Umar. »

Lutte en Géorgie et en Californie : Les secrets de la préparation

Song Yadong a souligné qu'il s'était sérieusement préparé contre l'arme principale du combattant du Daghestan : la lutte et la technique au sol :

  • Camp d'entraînement en Géorgie : « Mon camp d'entraînement s'est très bien passé. J'ai d'abord suivi une préparation spéciale en lutte libre en Géorgie pendant près de deux semaines ;

  • École « Team Alpha Male » : Ensuite, j'ai poursuivi mes entraînements dans la célèbre salle Team Alpha Male aux États-Unis. Je suis en excellente forme physique et tactique », a noté l'athlète chinois.

Le combat à Shanghai sera pour les deux combattants le tremplin décisif vers la ceinture de champion de la catégorie.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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