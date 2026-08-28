Le nombre de milliardaires dans le monde a fortement augmenté

Le nombre de milliardaires dans le monde a atteint un niveau record en 2025, s'élevant à 3 795 personnes. Cela représente une croissance de 8,2 % en un an. Ces données proviennent du rapport « Billionaire Census » de la société Altrata publié cette année.

La fortune totale des milliardaires a également augmenté de 12,8 % en un an, atteignant le chiffre record de 15,1 billions de dollars. Au cours de la dernière décennie, leur nombre a augmenté de près de 60 %.

Selon le rapport, les investissements axés sur l'intelligence artificielle ont joué un rôle crucial dans la croissance de la fortune des milliardaires. En particulier, la capitalisation boursière des 150 entreprises contribuant le plus à la richesse des milliardaires a progressé 23 % plus rapidement entre 2024 et 2025 que celle des entreprises n'ayant pas investi dans l'IA.

En termes de nombre de milliardaires, les États-Unis occupent la première place avec 1 265 personnes. La Chine compte 363 milliardaires, l'Allemagne 221 et l'Inde 191.

Par région, l'Amérique du Nord est en tête avec 1 337 milliardaires. L'Europe en compte 1 081 et l'Asie 881.

Par ailleurs, au cours de la prochaine décennie, une fortune de 6,6 billions de dollars devrait être transmise par héritage. Près de 5 000 héritiers — conjoints et enfants adultes de milliardaires — pourraient en bénéficier.