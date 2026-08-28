De Manchester City au Barça : comment Rodri a fait ses débuts avec les Catalans

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De Manchester City au Barça : comment Rodri a fait ses débuts avec les Catalans

Lors du mercato estival, Rodri, l'un des meilleurs milieux défensifs au monde, arrivé de Manchester Citypour 76,5 millions d'euros, a disputé son premier match sous le maillot du FC Barcelone. Entré en jeu en seconde période lors de la victoire 2-0 contre l'Athletic Bilbao pour la 1ère journée de La Liga, la star espagnole a partagé ses impressions avec DAZN après la rencontre.

Les experts et les supporters espagnols soulignent que l'arrivée de Rodri au cœur du jeu barcelonais apportera un meilleur équilibre et une montée en qualité pour l'équipe.

« Heureux de mes débuts, il est temps de se mettre au travail »

Rodri est revenu sur ses premières minutes avec sa nouvelle équipe et son processus d'adaptation :

  • Premières impressions : « Je suis très heureux de mes débuts et extrêmement satisfait de la victoire de l'équipe. Le plus important maintenant est de trouver rapidement le rythme de jeu et de m'adapter pleinement à ce groupe fantastique. Mes premières minutes sur le terrain m'ont laissé une impression très chaleureuse et positive », a déclaré le milieu de terrain.

  • Trêve estivale et forme physique : « Cet été a été plus long que d'habitude. Mon objectif est désormais de retrouver mon meilleur niveau de forme le plus rapidement possible. Aujourd'hui, tout s'est passé comme je le souhaitais et je suis satisfait du résultat. Il est temps de travailler dur. »

À propos de Lamine Yamal : « Il a du talent, les buts viendront naturellement »

Rodri, qui joue également avec Yamal en équipe nationale d'Espagne, a évalué la forme actuelle du jeune prodige :

  • La fin d'une période difficile : « C'était une période vraiment difficile pour Yamal, mais il est maintenant totalement rétabli et montre sa meilleure forme ;

  • Régularité et travail : Nous attendons de lui exactement ce dévouement, cette éthique de travail et cette régularité. Il possède un talent inné immense, et s'il continue sur ce rythme, les buts et l'efficacité suivront naturellement », a souligné Rodri.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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