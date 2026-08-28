Match amical : quel a été le résultat du duel Espagne – Ouzbékistan ?

L'équipe nationale U-17 d'Ouzbékistan a passé un test sérieux sur la scène internationale. Nos jeunes représentants ont affronté l'équipe nationale U-17 d'Espagne, composée de joueurs issus des meilleures académies de football européennes, lors d'un match amical international.

Dans une rencontre marquée par une lutte intense et sans merci, les footballeurs espagnols se sont imposés sur le score de 3-0.

Détails du match : La tension en seconde période

En première période, nos jeunes joueurs ont défendu de manière organisée, parvenant à neutraliser les attaques incisives de l'adversaire. Cependant, en seconde période, la pression du géant européen a fini par payer :

65e minute : Un penalty transformé par Guillermo Ortega a ouvert le score (1-0) ;

90+1e minute : Dans les arrêts de jeu, Robert Tomas a creusé l'écart (2-0) ;

90+4e minute : Juste avant le coup de sifflet final, Michel Zuk a scellé le score (3-0).

Compositions complètes des équipes :

Espagne U-17 :

Darlington Chichoro, Serhi Mayol, Oskar Parexo, Juan Manuel Borrero, Raul Martines, Serino Modou, Marko David, Santiago Del Pino, Adrian Vivo, Luis Navarro, Guillermo Ortega.

Ouzbékistan U-17 :

Shomurodov, Abdisoliyev, Olimov, Mamatov, Ravshanov, Toxirov, Anvarov, Orifxonov, Abdunabiyev, Abduraimov, Rahimov.

Remplaçants prêts à entrer en jeu :

Sirojiddinov, Zoidjonov, Toirov, O‘ktamov, Eshpo‘latov, Xayrullayev, Sindarov, Murodov, O‘ktamboyev, Tolibjonov, Abdullayev, Ma’rupov, Erkinov.

Cette rencontre internationale sert d'expérience importante au staff technique de l'équipe U-17 d'Ouzbékistan pour évaluer la préparation physique et tactique des joueurs face à des adversaires de haut niveau.