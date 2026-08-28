Officiel : Kily González devient le nouvel entraîneur de l'Inter Miami

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Officiel : Kily González devient le nouvel entraîneur de l'Inter Miami

Lionel Messi évoluant aux États-Unis, Inter Miamia pris une décision importante concernant le poste d'entraîneur. Le super club de Floride a officiellement annoncé avoir conclu un accord total avec le célèbre technicien argentin Kily González pour devenir le nouvel entraîneur principal de l'équipe.

Actuellement, le technicien de 52 ans attend l'obtention de son permis de travail (visa) pour exercer légalement aux États-Unis. Jusqu'à la finalisation des documents officiels, l'entraîneur actuel du club, Guillermo Hoyos, assurera l'intérim.

Qui est Kily González et où a-t-il travaillé ?

Ancien ailier de l'équipe nationale d'Argentine doté d'une grande expérience internationale, Kily González a dirigé les clubs suivants au cours de sa carrière d'entraîneur :

  • Rosario Central et Unión Santa Fe : Il a débuté sa carrière d'entraîneur dans ces clubs argentins renommés ;

  • Club Platense : Son dernier poste était au club argentin de Platense, qu'il a quitté l'année dernière ;

  • L'école argentine et le facteur Messi : Le fait que le technicien soit Lionel Messi originaire du même pays devrait être un facteur clé pour améliorer l'ambiance au sein de l'équipe et assurer une meilleure compréhension mutuelle.

La situation actuelle de l'Inter Miami en MLS

L'équipe de Floride continue de lutter pour les premières places de la Conférence Est de la MLS cette saison :

  • 2e place : L'Inter Miami après 21 matchs joués occupe solidement la 2e place du classement ;

  • Objectif rattraper le leader : L'équipe accuse un retard de 10 points sur le leader de la conférence, Nashville SC.

Le nouvel entraîneur Kily González a pour mission de réduire cet écart et de mener l'Inter Miami vers le titre.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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