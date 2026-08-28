Apple TV augmente à nouveau ses prix d'abonnement

Pour la quatrième fois en quatre ans, le service de streaming Apple TV a décidé d'augmenter ses tarifs d'abonnement. Désormais, l'accès à la plateforme passe de 12,99 $ à 14,99 $ par mois, tandis que le coût de l'abonnement annuel grimpe de 99 $ à 119 $. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Selon ixbt.com, cette hausse des prix concerne non seulement les services individuels, mais aussi les forfaits globaux de l'entreprise. En particulier, le prix mensuel du pack Apple One, qui inclut iCloud+, TV, Music et Arcade, est passé de 19,95 $ à 21,95 $.

Une tendance générale sur le marché du streaming

Les analystes du marché soulignent qu'Apple n'est pas seul dans cette démarche. Ces derniers mois, d'autres acteurs majeurs ont également augmenté leurs tarifs. Par exemple, Netflix a revu ses prix à la hausse en mars, et le service Peacock a annoncé une décision similaire au début du mois.

Les experts expliquent ces mesures économiques par l'inflation globale et les évolutions du marché technologique. Dans un contexte de concurrence intense, les entreprises sont contraintes de réviser leurs prix pour maintenir leurs revenus et améliorer la qualité de leurs services.

Pression sur le marché technologique

Au-delà du streaming, les entreprises technologiques augmentent également les prix de leur matériel. Cela est dû à la demande massive en composants nécessaires à la construction de centres de données pour l'AI.

Actuellement, une pénurie de RAM et d'autres composants essentiels se fait sentir. Cela entraîne une hausse des coûts dans toute l'industrie et, in fine, une augmentation des prix pour les consommateurs.

Néanmoins, il est peu probable que le mécontentement des consommateurs face à la politique tarifaire d'Apple dure longtemps. L'entreprise prévoit d'organiser la présentation de ses nouveaux appareils en septembre, ce qui devrait capter l'essentiel de l'attention.

Lors de cet événement, Apple devrait dévoiler sa dernière gamme d'iPhone, y compris son premier smartphone pliable. L'annonce de nouveaux produits phares devrait temporairement éclipser le mécontentement des utilisateurs concernant la hausse des prix des services.