Dans le cadre de la 3e journée de la Süper Lig turque, Başakşehir a fait match nul 1-1 à domicile contre Kasımpaşa. Ce derby d'Istanbul a été marqué par la performance exceptionnelle d'Eldor Shomurodov, capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Auteur de l'ouverture du score et créateur de plusieurs occasions dangereuses, Shomurodov poursuit sa série prolifique cette saison.

L'héroïsme de Shomurodov : Chronique de toutes les occasions dangereuses du match

Tout au long de la rencontre, Eldor Shomurodov a été un véritable casse-tête pour les défenseurs adverses :

11e minute : Sur un centre d'Olsen depuis le flanc droit, Shomurodov a placé une tête dangereuse après un saut impressionnant ;

18e minute — BUT ! (1-0) : Après une passe de Bozok, Shomurodov a tiré depuis l'extérieur de la surface. Le ballon a été dévié par un défenseur, trompant le gardien Gianniotis pour finir au fond des filets ;

20e minute : Ayant récupéré le ballon, Eldor a pénétré dans la surface et a frappé. Le ballon a touché un défenseur puis le poteau avant de revenir en jeu ;

69e minute : Sur une passe précise d'Opoku, l'attaquant ouzbek a créé une nouvelle occasion nette ;

78e minute : Sur un centre d'Operi, Shomurodov a placé une tête près du point de penalty, mais le ballon a de nouveau heurté le poteau ;

81e minute — Égalisation (1-1) : Après une passe de Bednarczyk, Diabaté a égalisé pour rétablir l'équilibre.

Suite à ce match nul, Başakşehir porte son total à 4 points. L'équipe affrontera le champion en titre, Galatasaray, lors de la 4e journée.

Course au titre de meilleur buteur : Shomurodov parmi les stars

Eldor Shomurodov devient l'un des principaux prétendants au Soulier d'Or pour la deuxième saison consécutive en Süper Lig :