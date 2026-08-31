Le smartphone Huawei Mate XT 2 est disponible en précommande en Chine

Huawei, entreprise reconnue sur le marché chinois pour ses technologies innovantes, a commencé à accepter les précommandes pour son prochain appareil phare : le Huawei Mate XT 2. Cet appareil devrait marquer une nouvelle étape sur le marché des gadgets modernes et accroître l'intérêt pour ce type de technologie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'initiés suivies de près par les passionnés de technologie, le nouvel appareil de nouvelle génération possède un boîtier ultra-fin et offre un écran géant d'environ 10 pouces une fois entièrement déplié. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier simultanément des capacités d'une tablette et d'un smartphone.

Capacités techniques et caractéristiques de l'écran

L'écran externe du smartphone est équipé d'une découpe spéciale pour la caméra frontale. L'écran interne dispose également de sa propre découpe pour la caméra. Pour assurer la sécurité de l'appareil, un lecteur d'empreintes digitales est placé sur le côté du boîtier, offrant une commodité supplémentaire lors de l'utilisation.

L'une des caractéristiques principales du modèle Mate XT 2 est sa mémoire vive. Il est rapporté que tous les appareils de cette gamme sont équipés directement de 16 GB de RAM, sans distinction de configuration.

Capacité de stockage et fonctions de confidentialité

La mémoire interne de l'appareil se distingue également par son ampleur. La capacité de stockage maximale atteindrait 2 TB. Cela permet aux utilisateurs de stocker de très grandes quantités de données sans aucune restriction.

De plus, les versions avec 1 TB et 2 TB de stockage interne sont équipées d'une fonction unique : un écran de confidentialité. Cette technologie sert à limiter l'angle de vision de l'affichage. Par conséquent, les personnes tierces ne peuvent pas facilement voir les informations à l'écran, ce qui renforce la confidentialité de l'utilisateur.

Actuellement, les précommandes pour cet appareil fascinant sont officiellement ouvertes en Chine, et divers bonus utiles sont offerts aux acheteurs pour toute commande passée.