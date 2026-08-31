Azizyan révèle les coulisses du combat de Guskov contre Ankalayev

Gor Azizyan, l'entraîneur de Bogdan Guskov (« Tsarevich »), qui représente notre pays dans la catégorie des poids mi-lourds de l'UFC, a fait une déclaration franche et directe sur le combat de son protégé contre Magomed Ankalayev. Dans une interview accordée à Sport24, le célèbre spécialiste a souligné que, malgré le KO technique au 5e round, Bogdan ne devrait pas avoir honte de cette défaite, mais au contraire en être fier.

Rappelons que Guskov, classé 10e, avait accepté en préavis court (short notice) un combat acharné de 5 rounds contre Ankalayev, le prétendant numéro 1 de la division.

« Il a pris des risques quand tout le monde avait peur » : les propos tranchants d'Azizyan

Gor Azizyan a exprimé ce qui suit concernant l'héroïsme de Guskov et les circonstances du combat :

Le courage qui a sauvé la ligue : « Nous connaissons les raisons de la défaite, mais je ne peux pas les révéler pour l'instant. Lorsque vous encaissez un coup inattendu pendant le combat, tout le plan change. Bogdan, étant 10e, a pris des risques alors que tout le monde fuyait Ankalayev. Il a gagné un bon salaire et a renouvelé son contrat. L'UFC lui est même redevable car il a sauvé la promotion d'une situation difficile. Il a livré un combat digne dont il n'a pas à rougir », a déclaré l'entraîneur.

Pourquoi le bras droit n'a-t-il pas fonctionné ? : Il a été noté que Bogdan a rencontré certains problèmes physiques pendant le combat, que la technique d'étranglement et les frappes principales du bras droit ne se sont pas déroulées comme prévu, mais qu'ils abordent cela avec sérénité.

« Ankalayev aurait dû montrer quelque chose au lieu de se contenter de rester au sol »

L'entraîneur a répondu vivement aux critiques selon lesquelles Bogdan aurait dû prendre plus de risques :