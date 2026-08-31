Le problème de tache rouge sur l'écran du Galaxy S26 Ultra persiste

Les propriétaires du nouveau smartphone phare de Samsung continuent de rencontrer des désagréments liés à l'affichage. Malgré le déploiement d'une mise à jour logicielle visant à corriger les taches rougeâtres apparaissant sur la dalle OLED, le problème n'est pas totalement résolu. Selon ixbt.com, la majorité des utilisateurs signalent que les défauts d'écran persistent même après la mise à jour de l'appareil. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Initialement, cette situation avait été attribuée à un défaut matériel, à une surchauffe ou à une usure de l'écran OLED. Cependant, en juillet, l'entreprise a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un dysfonctionnement, mais d'une caractéristique liée au fonctionnement d'une fonction spécifique. Le géant technologique sud-coréen avait promis de corriger l'erreur d'équilibre des couleurs rouge, vert et bleu via une mise à jour logicielle, laquelle a été publiée.

Résultats de la mise à jour et plaintes des utilisateurs

Cependant, dans la pratique, la situation n'a pas évolué positivement comme prévu. Certains utilisateurs affirment que la teinte rougeâtre au centre de l'écran persiste. Un autre groupe de propriétaires a exprimé son mécontentement, notant qu'après la mise à jour, la tache centrale a légèrement diminué, mais a été remplacée par des bordures rouges sur les côtés de l'écran.

Les clients ayant contacté les centres de service pour résoudre le problème ont également été confrontés à des situations inattendues. Dans certains cas, après un calibrage manuel des couleurs, de petites taches ponctuelles sont apparues en haut de l'écran, ou des rougeurs sont réapparues sur les bords supérieur et inférieur.

Mesures prises par Samsung

Suite à l'échec des correctifs logiciels, l'entreprise propose désormais des solutions supplémentaires aux clients. En particulier, il est suggéré aux utilisateurs d'essayer de régler manuellement les couleurs via les applications Samsung Members ou Device Care. De plus, pour certains clients dont le problème n'est pas résolu, des mesures de remplacement gratuit des écrans dans les centres de service sont mises en place.

Selon les experts, de tels défauts techniques sur des appareils phares pourraient nuire à la réputation de la marque. Pour l'instant, Samsung n'a pas fait de déclaration supplémentaire concernant les nouvelles plaintes, mais les utilisateurs attendent une solution plus efficace pour corriger les défauts d'affichage.