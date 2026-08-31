Specialized présente son nouveau vélo électrique Turbo Vado

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Specialized présente son nouveau vélo électrique Turbo Vado

Le marché du transport urbain moderne s'enrichit d'une nouvelle avancée technologique. Selon ixbt.com, la célèbre marque Specialized a dévoilé son vélo électrique urbain le plus récent et technologiquement abouti : le modèle Turbo Vado 6.0 IGH. Ce véhicule attire l'attention non seulement par ses performances techniques élevées, mais aussi par ses fonctionnalités innovantes garantissant la sécurité et le confort du cycliste. C'est ce que rapporte Ixbt.com annonce ceci.

Technologies intelligentes et système de sécurité

Le nouveau modèle est équipé des systèmes électroniques les plus récents pour offrir un confort maximal au cycliste sur la route. Un écran tactile pratique de 2,2 pouces est intégré au guidon, facilitant la gestion des fonctions principales. De plus, un support spécial Quad Lock est situé à côté de l'écran, permettant de fixer un smartphone compatible et de le recharger sans fil.

La sécurité a également fait l'objet d'une attention particulière. Un radar Garmin intégré au cadre avertit en temps réel de l'approche de véhicules par l'arrière. Pour une protection antivol supplémentaire, la prise en charge du service Apple Find My a été intégrée, permettant aux propriétaires de surveiller en permanence la localisation du vélo.

Moteur puissant et autonomie impressionnante

En termes de capacités techniques, le Specialized Turbo Vado 6.0 IGH s'impose comme l'un des leaders de sa catégorie. L'appareil est équipé d'un moteur central Specialized 3.1 développant un couple de 100 N·m. Cela facilite considérablement l'ascension des pentes raides et les déplacements rapides dans les rues animées de la ville.

Pour les longs trajets, le vélo est doté d'une batterie d'une capacité de 840 Wh. Cette puissance permet de parcourir de longues distances avec une seule charge, rendant les excursions hors de la ville ou les trajets quotidiens vers le travail encore plus pratiques.

Transmission innovante et confort

L'une des caractéristiques principales du modèle est sa transmission automatique Enviolo Automatic. Au lieu des dérailleurs classiques, il utilise un moyeu à vitesses intégrées offrant un rapport de transmission de 380 % en continu. La transmission de puissance est assurée par une courroie en carbone Gates, qui ne nécessite pratiquement aucun entretien et fonctionne beaucoup plus silencieusement qu'une chaîne traditionnelle.

À l'avant, on trouve une fourche suspendue RockShox avec un débattement de 90 mm, ainsi qu'une tige de selle suspendue. Le modèle est livré de série avec des garde-boue avant et arrière ainsi que deux porte-bagages. Cet équipement complet influence le poids, le vélo électrique pesant au total 32,45 kg.

Avec de telles caractéristiques technologiques, le Specialized Turbo Vado 6.0 IGH est proposé sur le marché européen au prix de 7900 euros. Ce tarif reflète son positionnement dans le segment premium et les solutions de pointe qu'il offre pour les déplacements quotidiens.

Vélo électriqueSpecializedTechnologieTransportGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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