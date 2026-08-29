Le Samsung Galaxy S27 Ultra pourrait passer à la puce Exynos 2700

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Le Samsung Galaxy S27 Ultra pourrait passer à la puce Exynos 2700

Samsung envisage des changements majeurs dans sa stratégie de production pour ses futurs smartphones phares. ixbt.com selon les informations, le géant de la technologie étudie la possibilité d'utiliser son propre processeur Exynos 2700 dans le modèle Galaxy S27 Ultra. Si ces plans se concrétisent, il s'agirait de l'un des changements les plus radicaux pour la gamme Ultra ces dernières années. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Performances et facteurs économiques

Par le passé, Samsung réservait ses puces Exynos aux modèles de base Galaxy S et Galaxy S Plus, équipant systématiquement les versions Ultra de processeurs Qualcomm. Cependant, selon les informations diffusées par l'insider Schrodinger, l'entreprise prévoit d'augmenter considérablement la production de l'Exynos 2700 pour l'intégrer également à la version Ultra la plus avancée.

L'une des principales raisons de cette décision réside dans les performances initiales du nouveau processeur. Les premiers tests montrent que l'Exynos 2700 est capable de rivaliser avec les puces Qualcomm leaders du marché. Le facteur financier joue également un rôle crucial : produire sa propre plateforme à grande échelle pourrait s'avérer plus rentable pour l'entreprise que l'achat de composants coûteux auprès de fournisseurs externes.

Design et fonctionnalités attendus

Il est important de noter qu'aucune décision finale n'a encore été prise et que le processus pourrait évoluer. Cependant, la prochaine génération de smartphones Ultra attire l'attention non seulement pour son processeur, mais aussi pour d'autres aspects. Selon les premières informations circulant sur le réseau, le Galaxy S27 Ultra devrait bénéficier d'un design entièrement nouveau.

De plus, les insiders rapportent que le nouveau flagship pourrait abandonner le module de zoom optique 3x traditionnel. Un autre insider renommé, Ice Universe, a également souligné que le modèle Galaxy S27 Ultra se distinguerait de la version précédente, le Galaxy S26 Ultra, par quelques changements mineurs mais significatifs pour les utilisateurs.

Pour information, l'insider Schrodinger (Phone Futurist), qui a diffusé cette nouvelle, avait précédemment révélé avec précision les caractéristiques du smartphone Samsung Galaxy S26 Plus. Il avait également été le premier à rapporter le concept d'un iPhone anniversaire avec un écran incurvé sur les quatre côtés, une information confirmée plus tard par d'autres sources. Pour l'heure, Samsung poursuit ses travaux sur sa future gamme de flagships et les experts du monde technologique suivent de près la décision finale de l'entreprise.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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