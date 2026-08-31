Pourquoi Cody Gakpo a snobé Tottenham pour choisir Manchester City

L'un des événements les plus retentissants du mercato estival en Premier League a eu lieu. La direction de Tottenham a été sous le choc après la décision de l'attaquant de Liverpool et de l'équipe nationale des Pays-Bas, Cody Gakpo. Alors qu'il était sur le point de rejoindre le club du nord de Londres, l'attaquant de 27 ans a finalement opté, à la dernière seconde, pour Manchester Citysous la houlette de Pep Guardiola.

Selon le média influent TeamTalk Gakpo avait déjà trouvé un accord complet sur les conditions personnelles avec les Spurs.

De 90 à 99 millions : comment les Citizens ont réussi ce transfert ?

Les aspects financiers et tactiques clés de la bataille pour ce transfert :

L'offre de Tottenham : Le club londonien était prêt à débourser environ 90 millions d'euros pour l'ailier néerlandais et à en faire le leader incontesté de son attaque ;

Le coup de force de Manchester City à 99 millions d'euros : Intervenus dans le dossier, les Citizens ont surpassé la concurrence en acceptant de dépenser 99 millions d'euros pour le joueur ;

Le choix du joueur : La lutte pour les trophées et la stabilité en Ligue des championsont poussé Gakpo à privilégier la poursuite de sa carrière à Manchester.

Les statistiques de Gakpo à Liverpool

La saison dernière, Cody Gakpo a enregistré les statistiques suivantes avec les Reds :