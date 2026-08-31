Bobur Qurbonov battu après un combat complet (vidéo)

L'Ouzbek le boxeur Bobur Qurbonov a disputé son dernier combat sur le ring professionnel. Notre compatriote a affronté Ilnar Ishimbayev.

Le duel attendu est allé jusqu'au bout et le vainqueur n'a pas été désigné par KO ou KO technique, mais par décision des juges .

Qurbonov a disputé l'intégralité du combat

Le combat entre Bobur Qurbonov et Ilnar Ishimbayev a duré tous les rounds prévus.

À la fin du combat, les juges ont comptabilisé les points et ont accordé la victoire à Ishimbayev.

Résultat :

Boxeur Résultat Bobur Qurbonov Défaite Ilnar Ishimbayev Victoire Résultat du combat Décision des juges Durée du combat Rounds complets

Vainqueur désigné aux points

Pendant le combat, les deux boxeurs ont montré leurs capacités. Cependant, au score final, Ishimbayev a été jugé supérieur par les arbitres.

Bobur Qurbonov a tenu jusqu'au bout, mais la décision des juges n'a pas été en sa faveur.

Un nouveau combat attend désormais Qurbonov

Après cette défaite, la tâche principale pour Bobur Qurbonov est d'analyser ses erreurs et de se préparer pour le prochain affrontement.

En boxe professionnelle, une défaite ne signifie pas la fin d'une carrière. Au contraire, cela donne au sportif l'occasion de se prouver lors du prochain combat.

Bobur Qurbonov a perdu aux points face à Ilnar Ishimbayev lors d'un combat complet.