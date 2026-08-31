Bobur Qurbonov battu après un combat complet (vidéo)

·2·Sport
Bobur Qurbonov battu après un combat complet (vidéo)

L'Ouzbek le boxeur Bobur Qurbonov a disputé son dernier combat sur le ring professionnel. Notre compatriote a affronté Ilnar Ishimbayev.

Le duel attendu est allé jusqu'au bout et le vainqueur n'a pas été désigné par KO ou KO technique, mais par décision des juges .

Qurbonov a disputé l'intégralité du combat

Le combat entre Bobur Qurbonov et Ilnar Ishimbayev a duré tous les rounds prévus.

À la fin du combat, les juges ont comptabilisé les points et ont accordé la victoire à Ishimbayev.

Résultat :

Boxeur

Résultat

Bobur Qurbonov

Défaite

Ilnar Ishimbayev

Victoire

Résultat du combat

Décision des juges

Durée du combat

Rounds complets

Vainqueur désigné aux points

Pendant le combat, les deux boxeurs ont montré leurs capacités. Cependant, au score final, Ishimbayev a été jugé supérieur par les arbitres.

Bobur Qurbonov a tenu jusqu'au bout, mais la décision des juges n'a pas été en sa faveur.

Un nouveau combat attend désormais Qurbonov

Après cette défaite, la tâche principale pour Bobur Qurbonov est d'analyser ses erreurs et de se préparer pour le prochain affrontement.

En boxe professionnelle, une défaite ne signifie pas la fin d'une carrière. Au contraire, cela donne au sportif l'occasion de se prouver lors du prochain combat.

Bobur Qurbonov a perdu aux points face à Ilnar Ishimbayev lors d'un combat complet.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Mujibillo Tursunov bat un boxeur russe à IakoutskMujibillo Tursunov bat un boxeur russe à IakoutskAujourd'hui, 08:59Mourinho explique le vrai football aux fans après le match contre MalagaMourinho explique le vrai football aux fans après le match contre MalagaAujourd'hui, 08:53Résultat surprise en Espagne : Valence balayé à l'extérieurRésultat surprise en Espagne : Valence balayé à l'extérieurAujourd'hui, 05:44Monaco bat Marseille et prend la tête du championnat de FranceMonaco bat Marseille et prend la tête du championnat de FranceAujourd'hui, 05:42100% de réussite pour l'Inter : les détails du match Cagliari - Inter100% de réussite pour l'Inter : les détails du match Cagliari - InterAujourd'hui, 05:40Kapadze s'exprime sur la victoire contre Nasaf, les objectifs et les trophéesKapadze s'exprime sur la victoire contre Nasaf, les objectifs et les trophéesAujourd'hui, 05:38
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)