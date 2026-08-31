Song Yadong exprime un avis tranché sur Umar Nurmagomedov

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Song Yadong exprime un avis tranché sur Umar Nurmagomedov

Le combattant chinois de l'UFC Song Yadong, lors de l'UFC Fight Night 286 à Shanghai, Umar Nurmagomedov a partagé ses émotions après sa victoire contre lui.

Pour Yadong, cette victoire revêt une importance particulière. Il a souligné que, Nurmagomedov était considéré par beaucoup avant le combat comme un futur champion.

« C'est le meilleur moment de ma vie »

Après le combat, Song Yadong a exprimé sa grande joie suite à sa victoire.

« Je me sens incroyable. C'est le meilleur moment de ma vie. »

Le combattant chinois a également souligné les points forts de Nurmagomedov.

Selon lui, les compétences en grappling du sportif russe sont de haut niveau, et beaucoup le considéraient comme l'un des principaux prétendants au titre de champion.

« Tout le monde le considérait comme le meilleur combattant »

Yadong a également évoqué les éloges faits à son adversaire.

Il a déclaré :

  • Nurmagomedov était reconnu comme un combattant puissant ;

  • son grappling était très bien noté ;

  • beaucoup le voyaient comme un futur champion ;

  • mais l'issue du combat a tourné en faveur de Yadong.

« Son grappling est très fort, beaucoup le voyaient comme un futur champion. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Je l'ai mis K.O. »

Une victoire importante pour Yadong

Umar Nurmagomedov la victoire remportée sur lui a marqué une étape importante dans la carrière de Song Yadong.

Le fait que le combat se soit terminé par un K.O. a rendu la victoire du sportif chinois encore plus impressionnante.

Les déclarations d'après-combat de Yadong montrent qu'il est non seulement satisfait de sa victoire, mais aussi très fier d'avoir battu un adversaire si hautement considéré.

De nouveaux objectifs pour Yadong

La victoire sur Nurmagomedov pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour le combattant chinois.

Yadong lui-même a qualifié ce résultat comme l'un des moments les plus marquants de sa carrière.

Song Yadong a déclaré se sentir « incroyable » après le combat de Shanghai et a réitéré avoir mis K.O. Umar Nurmagomedov, que beaucoup considéraient comme un prétendant au titre.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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