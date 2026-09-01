Le jeune talent du FC Barcelone, Lamine Yamal, a marqué l'histoire lors du match contre le Rayo Vallecano, battant le record des cinq grands championnats européens. Selon Goal.com, l'ailier de 19 ans a surpassé les débuts de stars mondiales comme Kylian Mbappé et Erling Haaland grâce à ses performances exceptionnelles. C'est ce que rapporte Goal.com .

Lors de la large victoire 5-2 contre le Rayo Vallecano, Yamal a inscrit un doublé, portant son total de buts officiels avec le club catalan à 51. Avec cet exploit, il devient le plus jeune joueur de l'histoire des cinq grands championnats européens à atteindre la barre des 50 buts. Le service de presse du club a confirmé qu'il a atteint ce cap à l'âge de 19 ans et 49 jours.

Un nouveau leader dans la course aux records

La statistique de Yamal stupéfie le monde du football, car il a devancé les attaquants les plus puissants du football moderne. Auparavant, ce record appartenait à la star du Real Madrid, Kylian Mbappé. L'attaquant français avait marqué son 50e but à 19 ans et 241 jours, tandis que le buteur de Manchester City, Erling Haaland, avait atteint ce total à 20 ans et 196 jours.

De plus, les légendes du FC Barcelone sont également devancées par le jeune Espagnol sur ce point. Lionel Messi, octuple vainqueur du Ballon d'Or, a marqué son 50e but avec les Catalans à 21 ans, tandis qu'une autre légende du club, Josep Escolà, a atteint ce résultat à 20 ans. La vitesse à laquelle Yamal marque des buts témoigne non seulement de son talent, mais aussi de sa régularité.

Une soirée inoubliable et des buts mémorables

Lors du match contre le Rayo Vallecano, Yamal a pleinement démontré son immense talent. À la 21e minute, il a repiqué dans l'axe depuis l'aile droite et a envoyé le ballon dans la lucarne opposée du pied gauche pour ouvrir le score. Cette frappe a rappelé aux fans les buts de Lionel Messi. En fin de match, il a profité d'une nouvelle occasion pour sceller la victoire.

Selon les experts, le niveau de jeu de Lamine Yamal laisse présager qu'il atteindra des sommets encore plus élevés à l'avenir. Chacune de ses actions avec Barcelone contribue non seulement au succès de l'équipe, mais écrit également de nouvelles pages dans l'histoire du football mondial.