Lamine Yamal établit un nouveau record dans le football européen
Le jeune talent du FC Barcelone, Lamine Yamal, a marqué l'histoire lors du match contre le Rayo Vallecano, battant le record des cinq grands championnats européens. Selon Goal.com, l'ailier de 19 ans a surpassé les débuts de stars mondiales comme Kylian Mbappé et Erling Haaland grâce à ses performances exceptionnelles. C'est ce que rapporte Goal.com .
Lors de la large victoire 5-2 contre le Rayo Vallecano, Yamal a inscrit un doublé, portant son total de buts officiels avec le club catalan à 51. Avec cet exploit, il devient le plus jeune joueur de l'histoire des cinq grands championnats européens à atteindre la barre des 50 buts. Le service de presse du club a confirmé qu'il a atteint ce cap à l'âge de 19 ans et 49 jours.
Un nouveau leader dans la course aux recordsLa statistique de Yamal stupéfie le monde du football, car il a devancé les attaquants les plus puissants du football moderne. Auparavant, ce record appartenait à la star du Real Madrid, Kylian Mbappé. L'attaquant français avait marqué son 50e but à 19 ans et 241 jours, tandis que le buteur de Manchester City, Erling Haaland, avait atteint ce total à 20 ans et 196 jours.
De plus, les légendes du FC Barcelone sont également devancées par le jeune Espagnol sur ce point. Lionel Messi, octuple vainqueur du Ballon d'Or, a marqué son 50e but avec les Catalans à 21 ans, tandis qu'une autre légende du club, Josep Escolà, a atteint ce résultat à 20 ans. La vitesse à laquelle Yamal marque des buts témoigne non seulement de son talent, mais aussi de sa régularité.
Une soirée inoubliable et des buts mémorablesLors du match contre le Rayo Vallecano, Yamal a pleinement démontré son immense talent. À la 21e minute, il a repiqué dans l'axe depuis l'aile droite et a envoyé le ballon dans la lucarne opposée du pied gauche pour ouvrir le score. Cette frappe a rappelé aux fans les buts de Lionel Messi. En fin de match, il a profité d'une nouvelle occasion pour sceller la victoire.
Selon les experts, le niveau de jeu de Lamine Yamal laisse présager qu'il atteindra des sommets encore plus élevés à l'avenir. Chacune de ses actions avec Barcelone contribue non seulement au succès de l'équipe, mais écrit également de nouvelles pages dans l'histoire du football mondial.
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