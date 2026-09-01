Victoire historique : l'Ouzbékistan devient champion du monde d'aviron pour la première fois

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Victoire historique : l'Ouzbékistan devient champion du monde d'aviron pour la première fois

Les Ouzbeks Shahzod Nurmatov et Sobir Safaroliyev ont réalisé une performance historique aux championnats du monde d'aviron. Lors de la compétition organisée à Amsterdam, dans l'épreuve du deux de couple poids légers — LM2x — ils ont décroché la médaille d'or. C'est ce qu'a rapporté le Comité national olympique d'Ouzbékistan.

Les athlètes ouzbeks ont devancé les représentants de l'Allemagne et des États-Unis en finale pour s'emparer de la première place. Les Allemands ont remporté l'argent, tandis que les Américains ont obtenu le bronze.

Cette victoire représente la première médaille d'or remportée par l'Ouzbékistan dans l'histoire des championnats du monde d'aviron senior.

Shahzod Nurmatov et Sobir Safaroliyev ont dédié leur victoire historique au 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan.

Deux rameurs ouzbeks célèbrent leur victoire avec le drapeau, en mordant leurs médailles.
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