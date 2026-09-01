Deux clubs de haut niveau de la Premier League, Chelsea et Manchester City, ont entamé des négociations actives concernant le transfert du milieu de terrain Enzo Fernández. Selon Goal.com, la valeur de cet accord pourrait atteindre 135 millions d'euros et les parties discutent actuellement attentivement des conditions financières. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon les informations, le joueur argentin lui-même a personnellement donné son accord pour ce transfert et a fait savoir qu'il était prêt à poursuivre sa carrière sous les couleurs de Manchester City. Le talentueux milieu de terrain, né en 2001, était devenu l'une des figures clés de son équipe actuelle.

Carrière et réalisations d'Enzo Fernández

Enzo Fernández a rejoint Chelsea en provenance du club portugais Benfica en janvier 2023. À l'époque, le club londonien avait déboursé 121 millions d'euros pour son transfert. Sous le maillot de Chelsea, il a disputé un total de 169 matchs et a marqué 31 buts.

Ayant su se distinguer lors des rencontres entre les équipes de Paris et de Londres, le joueur a réussi à remporter la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et la Ligue Conférence au cours de sa carrière en club. Ses mouvements sur le terrain et sa capacité à diriger le jeu semblent avoir attiré l'attention de Pep Guardiola.

Ayant également connu un immense succès sur la scène internationale, Enzo a remporté la Coupe du Monde 2022 avec l'équipe nationale d'Argentine. Il a également été présent lors de la finale du Mondial 2026, prouvant qu'il est l'un des joueurs essentiels de sa sélection.

Si ce transfert se concrétise, il deviendra l'un des accords les plus importants de l'histoire du football anglais. Bien qu'aucune déclaration finale n'ait encore été faite par les officiels des deux clubs, le rythme soutenu des négociations indique une forte probabilité de conclusion.