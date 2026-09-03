«Le tour d'Islam Makhachev» : Brendan Schaub après le KO sensationnel d'Umar

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«Le tour d'Islam Makhachev» : Brendan Schaub après le KO sensationnel d'Umar

La défaite inattendue d'Umar Nurmagomedov lors de l'affrontement à Shanghai continue de susciter de vives discussions dans le monde du MMA. L'analyste sportif américain et ancien combattant de l'UFC, Brendan Schaub, a partagé son avis dans son émission « Big Brown Breakdown ». Il a souligné que le statut d'invincibilité de l'équipe du Daghestan, maintenu depuis des années, a été fissuré et que le prochain coup dur pourrait viser le champion des poids légers, Islam Makhachev.

« Ils font moins peur désormais » : les conclusions fracassantes de Schaub

Selon l'analyste, l'échec d'Umar ne signifie pas seulement la perte d'un combat, mais ouvre une porte vers des opportunités psychologiques et tactiques immenses pour ses adversaires :

  • Une fissure dans l'armure : « Le résultat d'Umar a clairement montré qu'une fissure, bien que petite, est apparue dans l'armure de l'équipe des Nurmagomedov », a déclaré Schaub ;

  • Un pronostic dangereux pour Makhachev : « Je pense que le tour d'Islam Makhachev est arrivé. Je sais, cela peut paraître étrange. Mais désormais, les adversaires ne les craignent plus autant qu'avant et ont moins peur de leur équipe » ;

  • Le plan de victoire révélé : L'expert souligne que les entraîneurs et les camps adverses à travers le monde commencent à voir un plan de match clair pour vaincre les combattants de l'école des Nurmagomedov et briser leur pression.

Choc à l'« UFC Shanghai » : le coup fatal de Song Yadong

Rappelons que l'un des combats principaux du tournoi « UFC Shanghai » en Chine s'est terminé par une issue totalement inattendue :

  • Le combattant chinois expérimenté Song Yadong a infligé au favori russe Umar Nurmagomedovun KO brutal dès le 2ème round ;

  • Cette défaite marque le premier revers de la carrière professionnelle d'Umar et porte un coup significatif à la série d'invincibilité des combattants daghestanais dirigés par Khabib Nurmagomedov.

Bien que la majorité des fans soulignent que la catégorie de poids, la force physique et le potentiel en lutte d'Islam Makhachev sont bien supérieurs, le KO d'Umar pourrait donner une audace mentale aux adversaires de la division pour leurs futurs combats contre Makhachev.

Pensez-vous que les propos de Brendan Schaub sont fondés : la défaite d'Umar est-elle vraiment le signe de la fin de l'ère d'Islam Makhachev et de l'équipe du Daghestan, ou s'agit-il simplement d'une erreur tactique fortuite d'un seul combattant ? Makhachev pourra-t-il conserver sa ceinture lors de ses prochains combats ? Laissez vos avis en commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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