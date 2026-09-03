Tous les transferts de Manchester City à l'été 2026 ont été annoncés

Le mercato estival a officiellement fermé ses portes dans les grands championnats européens, notamment en Premier League. Après le départ de l'entraîneur légendaire Pep Guardiola, Manchester Citya entamé une nouvelle ère marquée par une révolution d'effectif sans précédent, comme prévu. Le duo formé par le nouveau directeur sportif Hugo Viana et le nouvel entraîneur italien Enzo Maresca a pratiquement reconstruit l'équipe des « Cityzens ». Le club a non seulement dépensé des sommes records sur le marché des transferts, mais a également fait ses adieux à plusieurs légendes.

Recrues records et nouvelles stars : Qui est arrivé ?

Hugo Viana n'a pas hésité à investir massivement pour obtenir les joueurs nécessaires au schéma tactique de Maresca :

Enzo Fernández (de Chelsea) : 125 millions de livres sterling — le transfert le plus retentissant et le plus cher de l'été ;

Elliot Anderson (de Nottingham Forest) : 116 millions de livres sterling — un autre achat fantastique en Premier League ;

Ayyoub Bouaddi (de Lille) : 95 millions d'euros (+ 5 millions d'euros de bonus) ;

Iliman Ndiaye (d'Everton) : 60 millions de livres sterling (+ 5 millions de livres sterling de bonus) ;

Allan (de Palmeiras) : 37,5 millions d'euros (+ 2,5 millions d'euros) ;

Matis Deturbe (de Troyes) : 25 millions d'euros ;

Jeremy Monga (de Leicester City) : 10 millions de livres sterling (+ 2,5 millions de livres sterling) ;

Pierce Charles (de Sheffield Wednesday) : 3 millions de livres sterling (+ au moins 5 millions de livres sterling, jusqu'à 10 millions au total) ;

Gerónimo Rulli (de Marseille) : recruté pour 2 millions d'euros afin de renforcer le poste de gardien de but.

Adieux aux légendes et ventes majeures : Qui est parti ?

Afin de rajeunir l'effectif et de respecter les règles du fair-play financier, les stars majeures de l'équipe ont été vendues à d'autres grands clubs ou sont parties en tant qu'agents libres :

Savinho : 75 millions de livres sterling à Tottenham (+ 10 millions de livres sterling de bonus) ;

Rodri : transféré au FC Barcelone pour 65,4 millions de livres sterling bonus inclus ;

Tijjani Reijnders : 52 millions de livres sterling à Al-Qadsiah ;

Nico González : 48 millions de livres sterling à Newcastle (+ 4 millions de livres sterling de bonus) ;

James Trafford : 40 millions de livres sterling à Leeds (+ bonus) ;

Manuel Akanji : 15 millions d'euros à l'Inter ;

Nathan Aké : 7 millions de livres sterling à Fenerbahçe (+ 1,5 million de livres sterling de bonus) ;

Issa Kaboré : 2 millions de livres sterling à Wrexham ;

Bernardo Silva : a rejoint le Real Madrid en tant qu'agent libre ;

John Stones : a rejoint l'Inter en tant qu'agent libre après la fin de son contrat.

Politique de prêt étendue : Ceux qui sont en dehors de l'équipe première

Plusieurs joueurs expérimentés et jeunes dont le temps de jeu n'était pas garanti sous Maresca ont été prêtés à d'autres clubs :

Omar Marmoush : prêté à Tottenham pour une saison avec une option d'achat obligatoire de 50 millions de livres sterling (+ 10 millions de livres sterling de bonus) ;

Juma Bah : à Augsbourg (avec une option d'achat de 20 millions d'euros) ;

Matis Deturbe : immédiatement prêté à Monaco après son recrutement ;

Claudio Echeverri : parti à Benfica avec option d'achat ;

Jack Grealish : prêté à Everton pour une saison ;

De plus, Divine Mukasa (West Ham), Divin Mubama (Southampton), Steven Mfuni (Coventry City), Jeremy Monga (Swansea City), Sverre Nypan et Ishaya Dada-Mascoll (Lommel), Max Alleyne (Burnley), Kalvin Phillips et Jaden Heskey (Sheffield United), Pierce Charles (QPR), Oliver Watmuff (Stockport County), Christian McFarlane (Leicester City), Charlie Gray (Wigan Athletic), Emilio Lawrence (Luton Town), Lakyle Samuel (Exeter City), Spike Brits (Sutton United) et Jack Wint (Kidderminster Harriers) joueront en prêt pendant un an.

Privé de figures comme Pep Guardiola, Rodri, Bernardo Silva et Stones, Manchester Cityouvre un tout nouveau chapitre de son histoire sous la direction de Maresca.

Selon vous, cette immense révolution des transferts opérée par Enzo Maresca et Hugo Viana permettra-t-elle à Manchester City de viser à nouveau le titre en Premier League et en Ligue des champions, ou le départ de Rodri et Guardiola marquera-t-il le début d'une crise ? Laquelle des nouvelles recrues réussira le mieux ? Laissez vos avis dans les commentaires !