Grosse sensation en Premier League : Manchester United battu dès la 1ère journée par un promu !

·55·Sport
Grosse sensation en Premier League : Manchester United battu dès la 1ère journée par un promu !

Dès la première journée de la nouvelle saison de Premier League, un résultat inattendu a surpris les fans. De retour dans l'élite après son passage en Championship, Hull City a accueilli le grand club national,Manchester United, et a décroché une victoire convaincante et sensationnelle sur le score de 2-0.

Malgré la présence de nombreuses stars dans le onze de départ des Mancuniens, les hôtes ont pratiquement scellé le sort du match dès la première mi-temps.

Douche froide en première période : des buts d'Ajayi et Mendy

Disciplinés et intenses dès le coup d'envoi, les « Tigers » ont profité des erreurs de la défense adverse :

  • 17e minute (1-0) : Suite à une pression active des locaux, Semi Ajayi a ouvert le score ;

  • 38e minute (2-0) : Juste avant la pause, Nobel Mendy a trompé le gardien deManchester Unitedpour la deuxième fois, consolidant l'avantage des locaux.

En seconde période, malgré l'entrée en jeu de joueurs comme Marcus Rashford, Kobbie Mainoo et Benjamin Šeško, la défense de Hull City est restée impériale pour conserver le score.

Feuille de match et compositions :

  • Hull City —Manchester United2-0

  • Buts : Semi Ajayi (17e), Nobel Mendy (38e).

  • Hull City : Solakis, Coyle (Drameh, 71e), Ajayi (McNair, 65e), Mendy (Herrington, 64e), Giles (Targett, 85e), Egan, Slater, Crooks, Stroud (Millar, 71e), Belloumi, McBurnie.

  • Manchester United : Lammens, Maguire, Haven, Shaw, Mazraoui (Dalot, 80e), Tielemans (Mainoo, 67e), Santos (Šeško, 67e), Fernandes, Cunha (Lacey, 80e), Dorgu (Rashford, 46e), Mbeumo.

  • Avertissements : Dorgu (34e), Crooks (42e), Millar (90+6e).

Ainsi, Manchester United entame la nouvelle saison de Premier League par une lourde défaite à l'extérieur, inquiétant ses supporters dès la première journée.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

«Son exclusion de la Coupe du Monde 2026 lui a fait du bien» : Gary Neville commente le retour de Cole Palmer«Son exclusion de la Coupe du Monde 2026 lui a fait du bien» : Gary Neville commente le retour de Cole PalmerAujourd'hui, 12:29Les rumeurs sur le transfert d'Erling Haaland au FC Barcelone font débatLes rumeurs sur le transfert d'Erling Haaland au FC Barcelone font débatAujourd'hui, 12:13Soirée football : Le match phare à Samarcande et 3 rencontres brûlantes de la 19e journéeSoirée football : Le match phare à Samarcande et 3 rencontres brûlantes de la 19e journéeAujourd'hui, 10:44Islam Makhachev révèle le secret de sa victoire difficile contre Ian GarryIslam Makhachev révèle le secret de sa victoire difficile contre Ian GarryAujourd'hui, 10:40Brian Madjo : Erling Haaland comme modèle et l’avenir de l’équipe d’AngleterreBrian Madjo : Erling Haaland comme modèle et l’avenir de l’équipe d’AngleterreAujourd'hui, 10:3620 millions par an : les détails du transfert de Gabriel Martinelli en Arabie saoudite20 millions par an : les détails du transfert de Gabriel Martinelli en Arabie saouditeAujourd'hui, 09:20
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane