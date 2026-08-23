Grosse sensation en Premier League : Manchester United battu dès la 1ère journée par un promu !

Dès la première journée de la nouvelle saison de Premier League, un résultat inattendu a surpris les fans. De retour dans l'élite après son passage en Championship, Hull City a accueilli le grand club national,Manchester United, et a décroché une victoire convaincante et sensationnelle sur le score de 2-0.

Malgré la présence de nombreuses stars dans le onze de départ des Mancuniens, les hôtes ont pratiquement scellé le sort du match dès la première mi-temps.

Douche froide en première période : des buts d'Ajayi et Mendy

Disciplinés et intenses dès le coup d'envoi, les « Tigers » ont profité des erreurs de la défense adverse :

17e minute (1-0) : Suite à une pression active des locaux, Semi Ajayi a ouvert le score ;

38e minute (2-0) : Juste avant la pause, Nobel Mendy a trompé le gardien deManchester Unitedpour la deuxième fois, consolidant l'avantage des locaux.

En seconde période, malgré l'entrée en jeu de joueurs comme Marcus Rashford, Kobbie Mainoo et Benjamin Šeško, la défense de Hull City est restée impériale pour conserver le score.

Feuille de match et compositions :

Hull City —Manchester United2-0

Buts : Semi Ajayi (17e), Nobel Mendy (38e).

Hull City : Solakis, Coyle (Drameh, 71e), Ajayi (McNair, 65e), Mendy (Herrington, 64e), Giles (Targett, 85e), Egan, Slater, Crooks, Stroud (Millar, 71e), Belloumi, McBurnie.

Manchester United : Lammens, Maguire, Haven, Shaw, Mazraoui (Dalot, 80e), Tielemans (Mainoo, 67e), Santos (Šeško, 67e), Fernandes, Cunha (Lacey, 80e), Dorgu (Rashford, 46e), Mbeumo.

Avertissements : Dorgu (34e), Crooks (42e), Millar (90+6e).

Ainsi, Manchester United entame la nouvelle saison de Premier League par une lourde défaite à l'extérieur, inquiétant ses supporters dès la première journée.