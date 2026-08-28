«J'ai rejeté d'autres offres» : Behruz Karimov explique pourquoi il a rejoint Lugano

Le talentueux défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Behruz Karimov, a fait ses débuts sur la scène européenne peu après avoir rejoint le club suisse de Lugano. Le défenseur, en UEFA Ligue Conférence est entré en jeu en tant que remplaçant lors d'un match crucial contre le Maccabi Tel-Aviv, contribuant ainsi à la qualification de son équipe pour le tour suivant.

Après le match, le légionnaire ouzbek a accordé une interview complète au service de presse officiel du FC Lugano, évoquant son adaptation en Europe, ses impressions sur le Mondial et ses projets personnels.

« Parmi de nombreuses offres, j'ai choisi Lugano »

Behruz Karimov s'est exprimé sur sa décision de partir en Europe et sur le choix de son club :

Accueil chaleureux et haute motivation : « Lugano servira de tremplin vers le grand football pour moi. J'ai été très chaleureusement accueilli dans l'équipe. Je suis heureux de rejoindre ce club. Depuis mon enfance, je rêve de jouer dans des équipes européennes, c'est pourquoi ma motivation est extrêmement élevée ;

Offres après la Coupe du Monde : Après les matchs de la Coupe du Monde, nous avons reçu des offres officielles de plusieurs clubs étrangers. Nous avons tout étudié en détail et avons finalement conclu que l'option Lugano était la meilleure », a déclaré le joueur.

L'école du Mondial, l'apprentissage des langues et un message aux fans

Le jeune défenseur a parlé de l'expérience acquise avec l'équipe nationale et de sa vie en dehors du terrain :

Philosophie de jeu sans peur : « Ma participation au Mondial a été une immense école pour moi. Sur le terrain, j'essaie de tirer au but autant que possible et d'agir sans peur. Si je surmonte le trac, je peux exploiter tout mon potentiel ;

Deux langues étrangères : En dehors du terrain, j'aime les environnements calmes. Actuellement, j'apprends activement l'anglais et l'italien afin de communiquer pleinement avec l'équipe ;

Appel aux supporters : Je demande aux supporters de Lugano de nous soutenir toujours. Nous les rendrons heureux avec de beaux matchs et des victoires. Allez Lugano ! »

Contrat à long terme : accord jusqu'en 2031