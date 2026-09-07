L'Inde prévoit d'éliminer progressivement les équipements chinois de ses réseaux de télécommunications

Le gouvernement indien envisage un plan pour remplacer systématiquement les équipements de télécommunications fabriqués en Chine dans les réseaux mobiles du pays afin d'assurer la sécurité nationale. Selon Ixbt.com, le ministère de l'Intérieur a chargé le ministère des Communications d'identifier la quantité d'équipements Huawei, ZTE et d'autres fabricants chinois utilisés dans les réseaux des principaux opérateurs du pays, et d'évaluer le coût de leur démontage et de leur remplacement. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il s'agit d'équipements installés avant l'introduction de la politique « Trusted Sources » en 2021. Selon cette règle, les nouveaux achats doivent être effectués uniquement auprès de fournisseurs certifiés. Cette liste comprend Nokia, Ericsson et Samsung, tandis que Huawei et ZTE n'ont pas reçu cette certification. Selon les analyses, l'opérateur Reliance Jio n'utilise pas d'équipements chinois, mais Bharti Airtel, Vodafone Idea et l'opérateur public BSNL en possèdent dans leurs réseaux.

Charge financière et coûts de réseau

Selon les premières estimations des représentants de l'industrie, Bharti Airtel et Vodafone Idea pourraient dépenser jusqu'à 3 milliards de dollars pour remplacer le matériel et les logiciels. Pour l'instant, on ignore qui financera ce processus de remplacement massif.

Les opérateurs de télécommunications sont déjà confrontés à des coûts élevés liés au développement des réseaux 5G, à la pose de lignes de communication à fibre optique et à la modernisation des infrastructures. Des charges financières supplémentaires pourraient ralentir considérablement le rythme de construction des nouveaux réseaux et augmenter le coût des services.

Expérience mondiale et prochaines étapes

Des restrictions et interdictions similaires ont déjà été mises en œuvre avec succès aux États-Unis et dans plusieurs pays européens, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne. Cela montre que la politique de l'Inde dans ce domaine est conforme aux tendances mondiales en matière de sécurité.

Pour l'instant, aucune décision finale n'a été prise par le gouvernement indien concernant ce plan à grande échelle. Les responsables du pays étudient attentivement les conséquences économiques et les difficultés techniques potentielles.