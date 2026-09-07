«En me regardant dans le miroir, je ne me suis pas reconnu !» : Ilia Topuria se confie sur sa terrible défaite

La star de l'UFC et ancien champion de l'organisation, Ilia Topuria, a fait une déclaration détaillée et poignante sur son état après sa première et plus lourde défaite en carrière professionnelle, lors d'un combat intense contre Justin Gaethje. Le combattant géorgien-espagnol, qui restait sur 17 victoires en 18 combats, a révélé sur son site personnel les blessures atroces subies dans l'octogone, le choc psychologique ressenti devant le miroir au petit matin et pourquoi, malgré ce KO technique, il ne souhaite pas changer son histoire.

Affrontement brutal dans l'octogone : 4 fractures osseuses en une nuit

Le combat terrifiant contre Justin Gaethje a été une épreuve sans précédent pour Topuria :

Décision du coin et KO technique : Après la fin du quatrième round, le coin d'Ilia a décidé d'arrêter le combat, constatant un risque grave pour la santé de l'athlète, ce qui a conduit à un KO technique ;

Bilan médical effroyable : Topuria a admis avoir découvert cette nuit-là le côté le plus cruel du sport : fracture des deux orbites, fracture du nez et fracture d'un orteil ;

Le premier coup après 17 victoires : « Pendant des années, je ne connaissais qu'un seul sentiment : la victoire. 17 de mes 18 combats s'étaient terminés comme je le voulais, sauf un. Pour la première fois de ma carrière, j'ai perdu », a-t-il déclaré en se remémorant la nuit la plus difficile de sa carrière.

« Ce n'est pas moi » : Le choc psychologique devant le miroir

Après le combat, le changement physique a laissé l'athlète hébété pendant quelques secondes :

Un visage méconnaissable : « Je me souviens m'être réveillé et m'être regardé dans le miroir. Pendant quelques secondes, je n'ai pas reconnu le visage en face de moi : “Ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi”, ai-je pensé. Me regarder était psychologiquement extrêmement difficile », confie Topuria ;

Paradoxe inattendu — une estime de soi renforcée : Le combattant affirme qu'en voyant son visage tuméfié et brisé, bien que cela paraisse étrange, il a ressenti une estime de soi accrue et s'est même senti plus fier de lui ;

Aucune excuse : « J'ai tout donné, je suis arrivé avec une préparation excellente et je me sentais bien physiquement et mentalement. Il n'y a pas besoin de chercher des excuses. J'ai essayé, mais cette nuit-là, ce n'était pas suffisant », a-t-il admis avec sportivité.

Une volonté inébranlable : « Je n'effacerai pas cette nuit de ma mémoire »

Cette lourde défaite n'a pas brisé l'esprit du champion, elle lui a donné une nouvelle force :

La douleur est là, mais pas la défaite : « J'ai réalisé que je pouvais vivre avec ça. Quand on sait au fond de soi qu'on a tout donné, le résultat peut faire mal, mais il ne peut jamais vous détruire », a exprimé Ilia ;

Assumer son passé : Topuria a fermement déclaré qu'il ne souhaitait en aucun cas revenir en arrière, effacer cette terrible nuit contre Gaethje de sa vie ou changer son histoire ;

L'intrigue d'un retour en force : Les experts et les fans attendent de voir Topuria, en convalescence, revenir sur le trône de l'UFC en tant que combattant plus calme et dangereux après cette leçon.

Selon vous, quel impact ce combat difficile contre Justin Gaethje et ces multiples fractures auront-ils sur la future carrière d'Ilia Topuria ? Cette défaite renforcera-t-elle son esprit de champion ou risque-t-il de perdre son style audacieux et agressif ? Laissez vos avis dans les commentaires !