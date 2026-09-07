Trump change radicalement d'image : du blond emblématique au châtain foncé

·11·Monde
Trump change radicalement d'image : du blond emblématique au châtain foncé

Président des États-Unis Donald Trump a radicalement et de manière inattendue changé son image et sa coiffure emblématiques, qui étaient sa marque de fabrique depuis des décennies. Les journalistes et photographes attendant le chef de l'État à sa descente de l'avion présidentiel « Air Force One » ont immédiatement remarqué ce changement notable. Le remplacement de ses cheveux blond clair (dorés), auxquels tout le monde était habitué, par une teinte beaucoup plus foncée, presque châtain, a déclenché une vague de discussions dans la presse internationale et sur les réseaux sociaux.

Changement inattendu sur la passerelle d'« Air Force One » : quoi de neuf ?

Les changements dans l'apparence du chef de la Maison Blanche se distinguent par deux aspects principaux :

  • Un assombrissement radical de la couleur : Les célèbres cheveux blond clair de Trump, inchangés depuis des années, sont cette fois nettement plus foncés, se rapprochant d'une couleur châtain naturel (brun) ;

  • Un style de coiffure totalement nouveau : Le président n'a pas coiffé ses cheveux dans son style volumineux traditionnel rabattu vers l'avant, mais les a peignés plus à plat sur le côté, dégageant davantage son front ;

  • L'épreuve du vent : Bien que le vent sur le tarmac de l'aéroport ait révélé la nouvelle coiffure sous différents angles, le changement de couleur et de forme a été capturé par les objectifs des caméras.

Renouvellement de l'image politique ou coup de communication : Que disent les experts ?

La coiffure de Trump n'est pas qu'une simple mise en beauté, c'est l'un des symboles de la culture pop mondiale et de la politique :

  • Quête de rajeunissement et d'une image forte : Selon les conseillers en image politique, une couleur plus foncée a tendance à rendre les traits du visage plus sérieux, déterminés et relativement plus jeunes, ce qui constitue un facteur psychologique important lors des débats politiques et des réunions actives ;

  • Tendance sur les réseaux sociaux : Quelques minutes après la publication des nouvelles photos de Trump, le sujet est devenu l'un des plus discutés sur « X » (anciennement Twitter), Instagram et Telegram ;

  • Expérience de styliste ou hasard ? Alors que certains observateurs qualifient cela de simple choix temporaire lors d'un soin capillaire, d'autres y voient une manœuvre de relations publiques soigneusement orchestrée pour attirer l'attention du public.

Selon vous, Donald Trumpquelle image lui va le mieux : le blond classique auquel tout le monde est habitué ou cette nouvelle coiffure châtain foncé ? Quel impact ce changement a-t-il sur son apparence générale ? Laissez vos avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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