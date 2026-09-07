Le onze idéal de la 20e journée de Superliga : l'équipe type est dévoilée

Dans la Superliga d'Ouzbékistan, après la conclusion des matchs de la 20e journée, la Ligue de football professionnel d'Ouzbékistan (UzPFL) a officiellement annoncé l'équipe type composée des meilleurs joueurs de la semaine. Suite à des rencontres intenses et disputées, les représentants des clubs leaders du classement ont solidement pris place dans ce onze idéal. Le club de Qarshi, le Nasaf, qui marche fièrement vers le titre cette saison, domine largement ce classement avec 4 joueurs sélectionnés.

Domination par clubs : la suprématie du Nasaf, du Pakhtakor et du Sogdiana

L'attention principale de la 20e journée s'est portée sur les clubs leaders du pays :

La domination absolue du Nasaf (4 joueurs) : Les joueurs de Qarshi ont réussi à placer leurs représentants dans toutes les lignes, du gardien jusqu'à l'attaque ;

La défense et le milieu de terrain solides du Pakhtakor (3 joueurs) : L'activité des joueurs de la capitale en défense et au milieu de terrain a été hautement saluée, trois d'entre eux intégrant l'équipe type ;

La puissance offensive du Sogdiana (2 joueurs) : Les buteurs prolifiques de Jizzakh ont trouvé leur place dans la ligne d'attaque ;

Représentants du Dinamo et du Qizilqum : Le défenseur de Samarcande et le milieu de terrain de l'équipe de Navoiy ont également été reconnus comme les joueurs les plus efficaces de la journée.

L'équipe type officielle complète de la 20e journée de Superliga

Selon l'interprétation de la PFL, les meilleurs de la journée ont été répartis par poste comme suit :

Gardien : Abduvohid Nematov (Nasaf) — a gardé sa cage inviolée et a mené son équipe vers une victoire importante grâce à des arrêts décisifs ;

Défenseurs : Artyom Radayev (Dinamo), Muhammadrasul Abdumajidov (Pakhtakor), Zaid Tahsin (Pakhtakor), Sharof Muhiddinov (Nasaf) ;

Milieux de terrain : Jambuli Jigauri (Qizilqum), Sardor Sobirkhodjayev (Pakhtakor), Adenis Shala (Nasaf) ;

Attaquants : Bobur Abdukholiqov (Nasaf), Zabikhillo Urinboyev (Sogdiana), Lyupcho Doriyev (Sogdiana).

Le trio offensif redoutable et résumé de la journée

La ligne d'attaque de l'équipe type de la 20e journée a été particulièrement brillante :

Reconnaissance méritée des buteurs : Le trio offensif composé de Bobur Abdukholiqov, Zabikhillo Urinboyev et Lyupcho Doriyev a exercé une pression constante sur la défense adverse, prouvant qu'ils sont les joueurs les plus dangereux de la journée ;

L'intensité de la course au titre : Cette sélection confirme une fois de plus que la lutte principale pour les médailles d'or et les places d'honneur en Superliga se jouera entre le Nasaf, le Pakhtakor et le Sogdiana avant les journées décisives de l'automne.

Selon vous, dans quelle mesure cette équipe type de la 20e journée établie par la PFL est-elle juste ? Quel autre joueur auriez-vous souhaité voir dans ce onze idéal pour sa performance ? Laissez vos avis dans les commentaires !