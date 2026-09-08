Christophe Dugarry critique le rêve de Ballon d'Or de Kylian Mbappé

·10·Sport
Christophe Dugarry critique le rêve de Ballon d'Or de Kylian Mbappé

L'ancien attaquant de l'équipe de France, Christophe Dugarry, a vivement réagi aux déclarations de la star du Real Madrid, Kylian Mbappé, concernant les distinctions individuelles. Le champion du monde 1998 a qualifié l'ambition affichée du joueur de remporter le Ballon d'Or, exprimée publiquement, comme une priorité donnée aux intérêts personnels sur ceux de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Goal.com, les relations entre les légendes du football français et les représentants de la génération actuelle n'ont pas toujours été fluides. Cependant, Dugarry a fermement condamné la quête de succès personnels de Kylian Mbappé, soulignant un manque d'humilité dans les actions du joueur. L'ancien attaquant a noté qu'une telle promotion ouverte ne sied pas au statut d'un joueur.

Responsabilité de capitaine et ambitions personnelles

Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé ne cache pas ses ambitions personnelles. Mais c'est précisément ce facteur qui a suscité la colère de l'ancien joueur. Dans sa prise de parole, Christophe Dugarry a ouvertement critiqué les agissements de l'attaquant.

Selon Dugarry, le fait qu'un joueur du niveau d'un capitaine d'équipe nationale réclame aussi ouvertement une récompense individuelle est une approche inappropriée. L'ancien footballeur a qualifié cette situation de puérile et regrettable.

Real Madrid et reconnaissance

Kylian Mbappé, de son côté, avait souligné que son transfert au club madrilène ferait de lui l'un des principaux prétendants à cette prestigieuse récompense. Selon l'attaquant, jouer dans la meilleure équipe du monde garantit automatiquement d'être sous le feu des projecteurs.

De nos jours, l'équilibre entre les récompenses individuelles et les succès collectifs est au cœur des débats dans le monde du football. Les propos de Mbappé et les critiques des anciens joueurs ont encore attisé ces discussions.

Kylian MbappéChristophe DugarryBallon d'OrReal MadridFrance
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le onze idéal de la 20e journée de Superliga : l'équipe type est dévoiléeLe onze idéal de la 20e journée de Superliga : l'équipe type est dévoiléeHier, 22:28«En me regardant dans le miroir, je ne me suis pas reconnu !» : Ilia Topuria se confie sur sa terrible défaite«En me regardant dans le miroir, je ne me suis pas reconnu !» : Ilia Topuria se confie sur sa terrible défaiteHier, 22:23Ravshan Haydarov annonce la sélection finale de l'équipe U-23 pour le JaponRavshan Haydarov annonce la sélection finale de l'équipe U-23 pour le JaponHier, 20:31Merab Dvalishvili révèle le nom de l'adversaire le plus coriace de sa carrièreMerab Dvalishvili révèle le nom de l'adversaire le plus coriace de sa carrièreHier, 20:25De la 19e place au sommet : l'exploit historique d'Andrea Kimi Antonelli à MonzaDe la 19e place au sommet : l'exploit historique d'Andrea Kimi Antonelli à MonzaHier, 20:23«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton RuziboevHier, 20:17
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Ruziul Berdiyev s'exprime après l'écrasante victoire 6:2 contre Neftchi
Ruziul Berdiyev s'exprime après l'écrasante victoire 6:2 contre Neftchi
Emre Belözoğlu fait des déclarations explosives sur la limite en Turquie et Shomurodov
Emre Belözoğlu fait des déclarations explosives sur la limite en Turquie et Shomurodov