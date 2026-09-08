Sony relance ses écouteurs légendaires WH-1000XM4 dans une nouvelle version

Le géant japonais de la technologie Sony a relancé l'un de ses gadgets les plus populaires et appréciés des consommateurs. Selon les informations divulguées et largement discutées sur le réseau, comme l'indique ixbt.com, l'entreprise a officiellement présenté le nouveau modèle d'écouteurs sans fil WH-1000XM4C. En réalité, il s'agit du retour sur le marché du légendaire modèle WH-1000XM4 avec quelques retouches esthétiques. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

L'un des aspects qui a le plus intéressé les experts et les acheteurs est le prix de l'appareil. Les rumeurs précédentes suggéraient que les nouveaux écouteurs seraient évalués à environ 250 dollars aux États-Unis. Cependant, selon les informations officiellement annoncées, ces rapports ne se sont pas confirmés et le prix de départ hors taxes est de 300 dollars. Les experts supposent que Sony avait peut-être prévu de vendre le produit moins cher initialement, mais a modifié sa stratégie marketing à la dernière minute.

Apparence et palette de couleurs

Le design et la construction de l'appareil sont restés inchangés, conservant tout le confort familier de la génération précédente. Le poids des écouteurs reste également léger, soit seulement 253 grammes. Cela garantit l'absence de sensation de fatigue même lors d'une utilisation prolongée.

Néanmoins, il y a quelques nouveautés agréables dans l'apparence. Les acheteurs peuvent désormais acheter ce modèle en trois variantes de couleurs. Aux couleurs traditionnelles comme le noir et le gris, s'ajoute cette fois une nouvelle couleur violette attrayante. Cela permet aux utilisateurs d'exprimer leur style de manière plus éclatante.

Capacités techniques et nouvelles fonctionnalités

On ignore pour l'instant s'il y a eu des changements révolutionnaires dans la qualité sonore, la technologie de réduction active du bruit ou d'autres fonctions principales. Lors de la présentation, Sony a mis l'accent uniquement sur l'ajout d'un nouvel égaliseur 10 bandes conçu pour régler le son. De plus, la liste des spécifications techniques indique la prise en charge de la toute dernière génération de technologie Bluetooth 6.0.

L'autonomie de la batterie et les indicateurs d'autonomie sont restés au niveau du modèle précédent. Les écouteurs offrent jusqu'à 27 heures d'écoute continue avec la réduction active du bruit activée, et jusqu'à 34 heures lorsqu'elle est désactivée. Ces chiffres restent des résultats suffisamment élevés pour une utilisation quotidienne.