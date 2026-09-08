Deux dents découvertes derrière le crâne d'un poney

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Deux dents découvertes derrière le crâne d'un poney

Au Royaume-Uni, des vétérinaires examinant une grosseur sous l'oreille de King, un poney gallois, ont fait une découverte surprenante. La masse n'était pas un simple abcès, mais un kyste dentigère contenant deux dents presque complètes ayant poussé à l'intérieur du crâne du poney.

Les experts appellent cela une « dent auriculaire ». Il s'agit d'une malformation congénitale rare où le tissu dentaire se développe à un endroit inhabituel. Le cas de King est encore plus singulier : deux dents s'étaient formées dans un seul kyste.

Âgé de deux ans, King a été retrouvé attaché près de Bradford, dans le Yorkshire de l'Ouest. Après avoir été informé de son état, l'organisation World Horse Welfare a transféré le poney vers son centre de sauvetage de Penny Farm, près de Blackpool.

King a été placé sous anesthésie générale pour une opération complexe. Les spécialistes ont travaillé pendant plusieurs heures pour retirer les tumeurs sans endommager les structures vitales. Les vétérinaires d'Oakhill Vets avaient déjà vu de tels kystes, mais jamais avec deux dents d'une telle taille dans une seule poche.

Des chirurgiens opèrent l'oreille d'un chien.

Après l'opération, King s'est bien rétabli et est aujourd'hui un poney sain et heureux. Les vétérinaires ont souligné que sans traitement, le kyste aurait causé des douleurs chroniques, des complications et des abcès.

King a été trouvé par Sarah Tucker, membre de l'organisation, en octobre dernier. Le poney avait déjà eu besoin d'aide à plusieurs reprises : il avait glissé dans un fossé et s'était échappé sur une route principale. Son propriétaire n'ayant pas été retrouvé, King a été mis en sécurité puis confié à World Horse Welfare.

Aujourd'hui âgé de trois ans, King est prêt à être adopté. L'association caritative indique que le poney, autrefois maigre et souffrant, s'est bien rétabli sous leur garde et se dirige vers un avenir radieux.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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